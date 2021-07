Det var i forvejen det rene vanvid at sende Tour-feltet hele to gange op over Mont Ventoux.

Men det rene vanvid tog til, da danske Jonas Vingegaard satte et drabeligt angreb ind på vej op ad den legendariske stigning og som den første i årets Tour de France formåede at køre fra den gule trøje, Tadej Pogacar.

Etapen blev vundet af Wout Van Aert, der bare leverede en dagslang magtdemonstration.

Han kører rundt i den hvide ungdomstrøje, men en dag ser vi ham trække i den gule. Jonas Vingegaard ER den næste danske Tour de France-vinder. Onsdag slog han til på mytiske Mont Ventoux. Et sted, hvor legender dør og fødes. Ingen kunne følge med. Det er et dansk eventyr, vi ikke har set mage. For få år siden rensede den 24-årige gut fra Glyngøre fisk på fabrikken – nu sætter han en harpun i de største hajer i Tour-feltet.

Knægten, der skulle være hjælperytter, blev ham, der fik Tadej Pogacars ubrydelige panser til at slå revner. I sidste ende blev udbyttet minimalt, men han gjorde det, ingen hidtil har gjort, og nu har vi en dansker på Tour-podiet … og en Pogacar i den gule trøje, som godt kan begynde at ryste i cykelbukserne inden søndagens bjergetape.

Jonas Vingegaard var fuldstændig flyvende på onsdagens etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jonas Vingegaard var fuldstændig flyvende på onsdagens etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT



Han kan alt

Wout Van Aert er nærmest favorit i alt, han stiller op til. Han er et monster på tidskørsler, et bæst til klassikerløb og en mester i spurten. At han har evner i bjergene, havde belgieren vist glimt af, men onsdagens sejr må være karrierens mest uventede. Stjernen triumferede på noget, der minder om årets kongeetape, og på hvilken måde. Et tidligt udbrud, hvor han vandt det dagslange udskillelsesløb. Wout Van Aert kan alt.

Wout Van Aert tog en af karrierens mest uventede sejre onsdag. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Wout Van Aert tog en af karrierens mest uventede sejre onsdag. Foto: THOMAS SAMSON



Superman har fået kappet kappen

Miguel Ángel López har kørt fantastiske cykelløb, der har gjort ham fortjent til kælenavnet Superman, men det har langtfra været tilfældet til Touren. Som mange andre har han været ramt af styrt, men den klejne colombianer blev igen sat alt for tidligt af feltet på onsdagens stenhårde etape. Sidste år vandt Superman Lopez en fabelagtig sejr på Col de la Loze, men i år ville Col de la Lose formentlig være mere passende.

Miguel Angel Lopez har ikke været en superhelt til Tour de France. Foto: Guillaume Horcajuelo Vis mere Miguel Angel Lopez har ikke været en superhelt til Tour de France. Foto: Guillaume Horcajuelo



U-LI-DE-LIGT

Ja, nu brokker vi os igen. Først var det været over de litervis af vand, der er skyllet ned over Tour de France, men onsdag var det det stik modsatte. Den ekstreme varme og den brutale etape var skyld i et massivt mandefald, og feltet måtte virkelig slide sig i mål. Vi journalister havde det betydeligt lettere, men flere timer i et drivhus af et pressecenter iført mundbind – også når man sidder ned – er en succes, vi nødigt vil gentage.

Tiesj Benoot var en af de, der stod af cyklen under Tourens 11. etape. Foto: GIAN EHRENZELLER Vis mere Tiesj Benoot var en af de, der stod af cyklen under Tourens 11. etape. Foto: GIAN EHRENZELLER

Godmodige psykopater

Brian Holm har for vane at kalde cykelryttere – og i særdeleshed sprintere – for godmodige psykopater. Der er ingen tvivl om, at man skal være bygget af noget helt specielt for at pine sig selv på en cykel gennem hundredvis af kilometer, men man skal være lige så skør i knolden for at køre over 100 kilometer i timen på en racercykel. Ja, du læste rigtigt. På dagens etape blev Vincenzo Nibali blitzet på vej ned ad Mont Ventoux med en hastighed på 107,8 kilometer i timen. Umenneskeligt.

Vincenzo Nibali er nekørselsspecialist. Onsdag blev hans hastighed målt til 107,8 kilometer i timen på vej ned ad Mont Ventoux. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Vincenzo Nibali er nekørselsspecialist. Onsdag blev hans hastighed målt til 107,8 kilometer i timen på vej ned ad Mont Ventoux. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Fuglens forbandelse fortsætter

Jakob Fuglsangs anstrengte forhold til verdens største cykelløb ser ud til aldrig at stoppe. Astana-danskeren har for første gang i årevis droppet ambitionerne i det samlede klassement for at fokusere på en etapesejr i Tour de France, der længe har stået højt på ønskelisten. Men vi må bare sande, at Fuglen er langt fra at kunne køre med de hurtigste over de franske tinder, og trods flere forsøg på at køre med i dagens udbrud blev danskeren sat. Han blev også senere sat af det øvrige felt.



1. Wout Van Aert - Team Jumbo-Visma 5:17:43''

2. Kenny Alissonde - Trek-Segafredo + 1:14''

3. Bauke Mollema - Trek-Segafredo ''

4. Tadej Pogacar - UAE-Team Emirates + 1:38''

5. Rigoberto Urán - EF Education-Nippo ''

6. Richard Carapaz - Ineos Grenadiers ''

7. Jonas Vingegaard - Team Jumbo-Visma ''

8. Aleksey Lutsenko - Astana-Premier Tech ''

9. Wilco Kelderman - Bora-Hansgrohe ''

10. Enric Mas - Movistar Team + 3:02''