Niende kapitel af årets Tour de France bød på underholdning af ypperste kaliber.

Marc Hirschi (Sunweb) kørte solo i næsten 100 kilometer men blev - på ubarmhjertig vis - hentet lige før målstregen i Laruns, hvor Tadej Pogacar (UAE) i stedet triumferede.

På den sidste stigning op ad Col de Marie Blanque angreb favoritterne gang på gang hinanden, og den gule trøje blev flået af Adam Yates (Michelton-Scott). Ny mand i den eftertragtede trikot er slovenske Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Ja, okay ... Dagens Dansker var utroligt billigt til salg. Men vi vælger i dag at give den til tour-debutanten Niklas Eg, der har haft en hård start på den franske rundfart. Men i dag virkede overskuddet tilbage hos Kibæk-rytteren, der endda forsøgte at etablere et udbrud tidligt på etapen. Bravo, Eg! Det lover godt for anden halvleg af Touren.

Karakter: 7



Hidsig Hirschi!

Han viste allerede tænder på Tourens anden etape, hvor han var millimeter fra at snyde Julian Alaphilippe for sejren i Nice. I dag lignede det længe, at det skulle blive schweiziske Hirschis tur til at stryge til tops. På dagens første stigning sagde Hirschi 'au revoir' til resten af feltet. Men efter næsten 100 kilometers solo-udflugt blev den blot 22-årige Sunweb-schweizer hentet af favoritfeltet og snydt af Tadej Pogacar på målstregen. SPORT ER BRUTALT! Men Hirschi kan roligt tillade sig selv at gnaske på lidt Toblerone i aften!

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT



Har hjemmebane-yndlingen tabt pusten?

Der stod på forhånd Julian Alaphilippe overalt på dagens lidt humplede Pyrenæer-etape. Og da han lørdag tog sig en oooordentlig fridag, var det ventet, at Quick-Step-superstjernen ville sørge for fyrværkeri søndag. Men nej, Alaphilippe tog sig endnu en slapper - og spørgsmålet er, om han har brændt al krudtet af allerede.

Borat-exit kan få konsekvenser

En seriøs bejler til det samlede klassement var Fabio Aru - eller den italienske Borat - aldrig, men hans kapitulation på Tourens niende etape kan få alvorlige konsekvenser for en anden profil. Uden Aru ser Tadej Pogacars UAE-mandskab noget tyndt ud, når de store bjergslag skal slås. Pog-av-ar!

Maskebal i Pyrenæerne

TAG NU DE MUNDBIND PÅ! Nogenlunde sådan lød den samlede opfordring fra feltets stjerner til de ekstatiske tilskuere, som lørdag over en bred (bjerg)kam stod som en kødrand uden beskyttelse på snudeskaftet. Røflen hjalp, Pyrenæerne var et sandt maskebal søndag. Tak for det - så er der stadig en god chance for, at vi når til Paris!

Slovensk zmagovalni ples

Søndag bød Tour de France på en vaskeægte slovensk folkefest, da de to darlings Tadej Pogacar og Primoz Roglic splittede løbet ad, skabte et kæmpe cykeldrama og endte på podiets to øverste trin. Og så var de to landsmænd endda ved at vælte hinanden på toppen af dagens sidste bjerg. Roglic overtager den gule trøje fra Yates, og Pogacar vinder etapen. Der må være sejrsdans - eller zmagovalni ples - i Ljubljanas gader i aften.