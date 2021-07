Vi troede ikke, at Tour de France kunne byde på lige så meget drama som de forgangne dage. Men vi må tro om igen.

Fredag var helt vanvittig og vil skrive sig ind i Tour-historien som en af løbets allerbedste etaper. 250 vilde kilometer bød på en storfavorits fald, et monsterflop og to danskere i top-fem, og det hele har muligvis banet vejen for et fabelagtigt dansk eventyr for en helt særlig Tour-debutant.

Dagens vinder blev nedkørselsspecialisten Matej Mohoric, der vinder karrierens første etape i Tour de France.

Et kort øjeblik så det ud til, at kanonkuglen Kasper Asgreen var på vej direkte i den gule trøje. På den 250 kilometer lange vanvidsetape lykkedes det endnu en gang danskeren at knække fænomenet Mathieu van der Poel. Den tidligere dressurrytter fra Kolding lignede en mand på Tarok, mens Van der Poel mest af alt så ud som en fortvivlet pony. Desværre holdt forspringet ikke. Kasper Asgreen må drømme videre om gult, og det kan han gøre fra en samlet tredjeplads hele syv dage inde i Tour de France. Det er vidunderligt, vildt og vanvittigt og bekræfter bare det, vi allerede ved – Asgreen, du er en af verdens bedste!



I dag får kampvognen fra Kolding lov at dele fidusbamsen med Magnus Cort, der endnu en gang viste, at han bare er en laber cykelrytter. Han er farlig i nærmest al slags terræn. Bornholmeren kværnede med lethed de andre superryttere i udbrydernes felt og snuppede en flot tredjeplads. Kære danskere på de franske landeveje, I gør os stolte!



Monsteret Mohoric

Slovensk cykelsport rimer oftest på Tadej Pogacar og Primoz Roglic. Men fredag var det Matej Mohoric, der stjal overskrifterne. Den 26-årige Bahrain Victorious-rytter hentede karrierens smukkeste sejr, da han kunne trille alene over målstregen efter 250 kilometers hårdt slid. Triumfen satte da også sine spor hos Mohoric. Tårerne trillede ned ad hans kinder, da han kørte i mål. Smukt og fuldt fortjent!

Hvor UAEr I henne?

Han virkede næsten usårlig, og det lignede et spørgsmål om tid, før han kunne iføre sig den gule trøje. Men fredag blev dyr, meget meget dyr for Tadej Pogacar. Den regerende Tour-vinder kom ikke med i dagens udbrud, og det gjorde ingen af hans holdkammerater fra Team UAE heller ikke. Det betød, at de – som nærmest det eneste hold – havde interesse i at holde kort snor i dagens udbrud. Problemet er bare, at det er umuligt, når der skal køres 250 kilometer. Trods en smule hjælp fra andre mandskaber står Team UAE og Pogacar tilbage som dagens helt store tabere. Enten var taktikken fuldstændig håbløs, eller også blev de taget med bukserne nede. Uanset hvad var det for dårligt.

Flyv, Vingegaard!

Vi har været vidner til en af de mest vanvittige åbninger på en Tour de France nogensinde, og dramaet fik skrevet endnu en fuldstændig uventet akt, da storfavoritten Primoz Roglic i dag måtte give op. Skaderne fra 3. etapes voldsomme styrt fik storfavoritten til at slippe feltet. Det ligner et farvel til klassementet, og hold nu på hat og briller: Jonas Vingegaard, den 24-årige Tour-debutant fra Glyngøre – der fra start har proklameret, at han er til Touren for at hjælpe Roglic – ligner nu den nye kaptajn for storholdet Jumbo–Visma. Omvendt har Wout Van Aert kørt sig gevaldigt frem i klassementet på dagens etape. Umiddelbart er han ikke klassementrytter, men sidste år viste han sig uhyre stærk i bjergene. Ikke desto mindre kan det her være begyndelsen på et Tour de France-eventyr, vi aldrig kommer til at glemme ...

Den overgik alle forventninger

Tour de France er altid en fest, men 2021-udgaven har leveret en ualmindelig underholdende første uge. Fredagens monsteretape stank langt væk af en udbryderdag, men at folk som Vincenzo Nibali, den gule trøje Mathieu van der Poel, den grønne trøje Mark Cavendish, Wout Van Aert og hele tre danskere skulle suse afsted i udbruddet understregede bare, at underholdningen var i top. Hvis Hollywood var et udbrud, havde det været dagens gruppe på 29 mand.

'Cav' på den grønne gren

Mark Cavendishs eventyrlige tilbagevenden til fordums styrke må være et af de største comebacks i cykelsportens historie. Vi troede, han var død og borte – som en skygge af sig selv stod han med tårer i øjnene efter oktobers Gent-Wevelgem. Holdløs. Milevidt fra sit tidligere niveau. Det var det, troede vi. Nu er han sprinterkongen i Tour de France og har allerede snuppet to etaper. Pludselig er Eddy Merckx' vanvittige rekord på 34 etapesejre i fare. Med to triumfer mere i årets Tour vil rekorden være tangeret, og det KAN lade sig gøre. Ufatteligt! I dag tog Quick-Step-rytteren på togt og stjal flere point til den grønne trøje, der på mirakuløs vis kan være plastret på den 36-årige veteran, når vi 18. juli kommer til Paris.

