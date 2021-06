En på papiret kedelig sprinteretape udviklede sig til et hæsblæsende drama.

Sprinterholdene indledte en vild jagt på enmandshæren Brent Van Moer, der så ud til at kunne holde et frådende felt bag sig helt til det sidste.

Men cykelsporten er hård, ubarmhjertig og til tider uretfærdig, og Van Moer blev indhentet af feltet med mindre end en 300 meter til mål. Kæmpe underholdning på etapen, der til gengæld blev vundet af ... Mark Cavendish, der er tilbage i himlen efter en tur i helvede.

Her får du dommen over dagens danske præstationer – på en skala fra 1 til 6 – samt dagens top og flop og 3 ting, vi lærte:





Når man er første mand, der fører Mark Cavendish til sejr i en Tour de France i fem år, så skal man have topkarakter. Længere er den ikke. For et år siden var briten død og begravet. Troede man. Michael Mørkøv har været med til at sende ham til verdenstoppen igen.

Karakter: 6

Michael Mørkøv er bare en fuldstændig suveræn cykelrytter.



KONG CAV!

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2015. 2016. 2021. Mark Cavendish har nu vundet etapesejre i ni forskellige udgaver af Tour de France. Efter flere år i kulkælderen er Mark Cavendish igen en del af cykelsportens funklende stjernehimmel, og han har intet mindre end skrevet historie ved at vinde etapen OG køre sig i den grønne trøje tirsdag. Det vidste han godt, når man kigger på, hvor mange glædestårer der trillede ned ad supersprinterens kind efter den vilde triumf. Alle turde håbe på det, men ingen turde tro på det. Nu har han gjort det. Det her er fuldstændig utroligt, og man skulle tro, at H.C. Andersen havde skrevet historien om Mark Cavendishs liv.

Mark Cavendish er fuldstændig utrolig!



Det kører ikke for Frankrig

I går blev det franske landshold på sensationel vis slået ud af Schweiz til EM, og i dag var den største sprinterprofil ikke engang en del af top-ti. Groupama-FDJs Arnaud Démare, der vandt hele fire etaper i Giro d'Italia sidste år, endte som nummer 46 i dag. Det kan og skal gøres bedre. Både på asfalten og på fodboldbanen. Horrible!



Den trillende mumie

For Primoz Roglic var tanken at komme til Frankrig for at køre i gult. I stedet er han endt med at køre rundt svøbt ind i plastre og forbindinger, ja, nærmest tapet ind fra top til tå. »Mumien stiller til start, og vi må se, hvordan det går,« skrev han inden etapen i et opslag på Instagram. Under mandagens etape røg han voldsomt i asfalten, men scanninger viste heldigvis, at han slap for brud. I dag gennemførte han etapen, uden at der var behov for, at han blev gravet fri af jorden denne gang. Okay, den joke var dårlig.

Sjældent og bizart uheld

Mark Cavendish har kørt et væld af Tour de France-etaper og vundet 31 af dem, men i dag skete der noget for den hurtige brite, han formentlig aldrig har oplevet i Tour de France før. Han mistede sin ... sadel! Heldigvis kom der 'styr' på det igen for Deceuninck-Quick-Step-rytteren. Men mon ikke han har tænkt: 'Hvad i alverden er det, der foregår?', da han vendte sig om og så, at han manglede sin sadel. Og det var vist meget godt, at holdet havde en ekstra en af slagsen. For få timer efter skrev Cavendish historie med sin triumf!

Mark Cavendish var formentlig jævnt overrasket, da han kastede et blik på sin cykel.

Feltet vil ikke mere

Etapen var kun få meter gammel, da man kunne se, at der blev snakket frem og tilbage i det multifarvede felt. Kort efter stoppede samtlige ryttere for at protestere mod de farlige forhold i årets Tour, som har kostet flere ryttere deltagelsen og forårsaget voldsomme styrt. Det her var et råb i håbet om en dialog mellem de forskellige instanser, så der kommer fokus på rytternes sikkerhed. Og det er helt legitimt. For der skal ske noget. NU!