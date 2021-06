En forfærdelig etape. Intet mindre.

Tour de France bød igen på masser af drama mandag, men desværre skyldtes det ikke flot cykelløb. Det skyldtes styrt, styrt og masser af styrt, og det har udviklet sig til et kæmpe, kæmpe problem i årets Tour.

Geraint Thomas, Primoz Roglic, Caleb Ewan, ja, listen over stjerner, der smadrede voldsomt i asfalten, er lang. Men det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man skal holde vejret 800 gange i løbet af en etape, fordi rytterne kommer slemt til skade. Med det tempo får vi ikke nogen til Paris.

Her får du dommen over dagens danske præstationer – på en skala fra 1-6 – samt dagens top og flop og 3 ting, vi lærte:





I dag går dagens dansker til Casper Pedersen. Ingen af de danske ryttere stak for alvor ud, og derfor går skulderklappet til DSM-drengen, der styrtede på første etape. Det står lysende klart, at danskeren lider for bare at komme igennem etaperne i disse dage, og normalt er han en del af Team DSMs sprintertog. I dag var han det ikke, og det er okay. God bedring, Casper!

Karakter: 5



Alpecin-Fenix er ikke kun Van der Poel

Men også en fuldstændig fabelagtig sprinter i Tim Merlier. Belgieren nuppede karrierens første Tour de France-sejr, da han spurtede fra alle sine konkurrenter i målbyen Pontivy. Faktisk har vi en lille smule ondt af Merlier, for hans etapesejr vil glide langt i baggrunden grundet etapens mange styrt, hvor blandt andet forhåndsfavoritten Caleb Ewan så ud til at komme slemt til skade.

Tim Merlier var første mand i mål ved tredje etape af Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Tim Merlier var første mand i mål ved tredje etape af Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER



KAOS, KAOS OG KAOS

Hold nu op, hvor er vi ved at være trætte af styrt nu. Først gik det ud over Geraint Thomas og en lille sjat Jumbo-Visma-ryttere, og så blev feltet flækket midt over på etapens døende kilometer. Mest opsigtsvækkende var det Primoz Roglic, der røg i jorden, og den slovenske stjerne kørte i mål med en dragt, der var flået i stykker på venstre lår og skulder. Kort efter var endnu en gruppe ryttere i jorden, inden Caleb Ewan og Peter Sagan smadrede af cyklen med alt for mange kilometer i timen i den afsluttende spurt. Vi var desværre vidner til alt for mange ubehagelige billeder i dag. Og nu vil der utvivlsomt blive sat spørgsmålstegn ved valget af ruten til denne års Tour efter de farlige og smalle veje i dag. For det kan ikke være rigtigt, at rytterne skal køre sig selv halvt ihjel.

Caleb Ewan kom slemt til skade lige inden mål. Foto: Christophe Ena / POOL Vis mere Caleb Ewan kom slemt til skade lige inden mål. Foto: Christophe Ena / POOL



Dobbelt-smask til 'Panzerwagen'

En kampvogn går ikke i stykker. Det gør Tony Martin heller ikke. Den tyske Jumbo-Visma-rytter, der kaldes for 'Panzerwagen', røg på kun tre etaper i asfalten for anden gang, men det stopper ikke veteranen. Igen i dag kørte han i mål, akkurat ligesom i lørdags, selvom det dengang var i en mere blodig udgave efter det brutale tilskuerstyrt. Men den 36-årige tysker viste igen, at han levede op til sit navn. En Panzerwagen går ikke i stykker. Den kører videre.

Tony Martin a pris cher. #TDF2021 pic.twitter.com/KGeIXsgfqW — Dans la Musette (@DansLaMusette) June 26, 2021

​Kold skulder til Thomas

Uheldet forfølger den walisiske gentleman Geraint Thomas. Tre gange har styrt sendt ham ud af en grand tour, og den triste tendens så ud til at fortsætte, da Ineos-kaptajnen i et uopmærksomt øjeblik røg i asfalten og straks vred sig i smerte. Det lignede et kravebensbrud, men var bare en skulder af led. Ensomt begyndte jagten på feltet, før han fik holdhjælp til at lukke hullet. En skidt, skidt start for en af de helt store favoritter, som søndag tabte tid på etapen til Mûr-de-Bretagne. Det ligner et tronskifte på Ineos, hvor Richard Carapaz både holder sig på cyklen og i toppen af klassementet. I øvrigt sendte Thomas' styrt Robert Gesink ud af Touren. Et kæmpe knæk for Roglic og Jumbo–Visma-teamet.

Uheldige Geraint Thomas får sat sin skulder på plads af Tour-lægen Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Uheldige Geraint Thomas får sat sin skulder på plads af Tour-lægen Foto: THOMAS SAMSON

Hvor flyver Fuglen hen?

Spillet om Danmarks største cykelrytter er begyndt! Den 36-årige Astana-stjernes agent pipper om interesse fra Cofidis, men mon ikke bare, det er et røgslør for at få større fisk på krogen? Tidligere har de største mandskaber i hvert fald været på jagt efter danskeren, som nu skal bruge resten af Touren på at jagte den måske sidste millionkontrakt.