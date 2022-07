Lyt til artiklen

Sjældent har dagens etapevinder været så ligegyldig med danske øjne.

For Jonas Vingegaard har vundet – JA HAN HAR VUNDET – Tour de France. Endelig kan vi skrive det. Det er sket. Det er en kendsgerning. Nu kan intet glippe.

De sidste 115 kilometer af årets Tour de France satte punktum for et stykke dansk sportshistorie. Og hvis nogen var skeptiske i forhold til at få Tour-starten til Danmark, har de formentlig ændret mening nu.

Her er B.T.s dom over Tour-danskerne:

Drik alt det champagne, du vil, Jonas! Foto: THOMAS SAMSON





På 21. og sidste etape afsluttede Jonas Vingegaard en fuldstændig fejlfri Tour de France.

Hans største problemer på vej til kroningen kom på brostensetapen efter fem dage i løbet, hvor han fik cykelproblemer, panikkede og nåede at prøve en lille håndfuld holdkammeraters alt for store cykler, inden han fik styr på situationen.

Men ellers har det været en ren magtdemonstration fra Jumbo-danskeren. Søndag fik han sin paradekørsel i cykelsportens smukkeste trøje, da hele verden hyldede den lille mand fra Hillerslev. Jonas Vingegaard er officielt vinder af Tour de France.

Den gule trøje nåede også – traditionen tro – at skåle med holdkammeraterne i champagne ude på ruten. Lad det være det første af rigtig, rigtig mange glas.



Amen hvor skal vi starte.

Superlativerne har været mange, rosen har været massiv, men ingen ord synes at være fyldestgørende til at beskrive det, Jonas Vingegaard har gjort.

Derfor bliver svaret her meget kort.

Ja. Jonas Vingegaard har vundet Tour de France. Gåsehud.



Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris La Defense Arena to Champs-Elysees - France - July 24, 2022 Jumbo - Visma's Jonas Vingegaard and Wout Van Aertt with teammates cross the finish line after stage 21 REUTERS/Christian Hartmann Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Wout van Aert er et monster, der har støvsuget næsten alt på sin passage. Og høsten er ganske betragtelig.

Tre etapesejre, en grøn trøje og Tourens røde rygnummer er det, danskerens holdkammerat kan hive med hjem i trofæskabet.

Få har samme sejrstørst som han har, men søndag gav han afkald på at kæmpe om den måske mest prestigefyldte sejr af dem alle – den på Champs-Élysées.

I stedet trillede Wout van Aert langsomt over målstregen med sine fire holdkammerater for at fejre Jonas Vingegaards uforglemmelige sejr efter holdets fabelagtige Tour de France. Det var høj klasse.

Midt i dansk eufori og episke minutter, sender vi også en tanke til de danske stjerner, vi savner.

For åh, hvor pyntede festfyrværkeriet Magnus Cort på løbet, åh, hvor var Michael Mørkøvs heroiske kamp mod uret episk, og åh hvor havde Jakob Fuglsang og Kasper Asgreen fortjent at vinde deres første Tour de France-etaper.

Så tænk endda, at vi ikke har haft profiler som Søren Kragh Andersen eller Michael Valgren med til Tour de France, som også går glip af en fest uden sidestykke i Paris.

Hvor har det her været en skøn, vild og uforglemmelig Tour. I havde fortjent at stå i Paris søndag aften.

Champs-Élysées er i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen



Årets Tour de France var på forhånd historisk med Tour-start i Danmark, men der kan ikke have været ret mange, der troede på, det ville gå så meget danskeramok.

De danske cykelstjerner har ejet årets cykelløb mere end nogen anden nation. Den samlede sejr til Jonas Vingegaard, fire etapesejre og den prikkede bjergtrøje. Et trofæskab, som et fuldkommen unikt at skrive om, men svært helt at forstå.

Læg så oven i den mindeværdige Tour-start i Danmark, og du har en dansk sommer, som sjældent er set mage.

Rytterne med rødbedefarvet pas har skrevet en af de smukkeste fortællinger, dansk sport nogensinde har set. At den så afsluttes onsdag i København, når Jonas Vingegaard skal fejres – hvor det hele startede – gør det her mere end eventyrligt. Det er lige til at få tårer i øjnene over.



Hvis Jonas Vingegaard ikke allerede har indstillet sig på det, så skal han begynde at gøre det meget snart.

For den danske Tour-helts liv bliver aldrig det samme igen. Han vil for altid være ham den unge Hillerslev-dreng, der fik verden til at måbe i sin kun anden Tour de France, og han kommer til at blive stoppet på gader og stræder resten af livet.

Den danske Tour-vinder, der kæmpede med sin størrelse i de unge cykelår, har udviklet sig fra musvåge til kongeørn. Den vilde Tour de France-triumf i Paris bliver husket som en enestående, surrealistisk og vanvittigt dag for Danmark.

Alle vil huske, hvor de var, da Jonas Vingegaard vandt Tour de France anno 2022. Halvdelen af Danmark stod i hvert fald på Champs-Élysées. De fleste vil nok være i tvivl om, hvorvidt de drømte. Men det gjorde de ikke. Sommeren 2022 husker vi for altid.

1. Jasper Philipsen – Alpecin-Deceuninck

2. Dylan Groenewegen – Team BikeExchange-Jayco st.

3. Alexander Kristoff – Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux st.

4. Jasper Stuyven – Trek-Segafredo st.

5. Peter Sagan – TotalEnergies st.

6. Jeremy Lecroq – B&B Hotels – KTM st.

7. Danny van Poppel – Bora-hansgrohe st.

8. Caleb Ewan – Lotto Soudal st.

9. Hugo Hofstetter – Team Arkéa Samsic st.

10. Fred Wright – Bahrain-Victorious st.