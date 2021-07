Der er de helt særlige etaper i Tour-historien, vi for altid kommer til at huske. Jonas Vingegaard sørgede onsdag for at gøre den 14. juli 2021 til en af dem.

Knægten, der kom med på et afbud og pludselig blev kaptajn, manifesterede sig som en af verdens ALLER-bedste cykelryttere og skrev sig ind i dansk cykelhistorie.

I en finale, som hele verden burde se, kæmpede han sig tilbage fra de døde og kørte en andenplads hjem. Et fantastisk cykelløb. Podiet venter i Paris!

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop og de 3 ting, vi lærte.

Jonas Vingegaard omfavner Tadej Pogacar efter onsdagens vanvittige etape.





Det er vores opgave som journalister at sætte ord på, hvad der sker ude på asfalten, men det er nærmest umuligt i dag ... Jonas Vingegaard er et tusindårstalent. De sidste to kilometer af etapen til Saint-Lary-Soulan skrev sig direkte ind i dansk cykelhistorie. Vi troede, Vingegaard var sat. At debutanten, som aldrig før har kørt et treugers-etapeløb, endelig viste en lille smule svaghed. Men med sin jernvilje hev han de sidste kræfter frem, lukkede hullet til Carapaz og Pogacar og kørte sig ind på en sensationel andenplads på Tourens vildeste stigning. Det var rørende, vildt og fuldstændig fantastisk cykelløb, som vi aldrig kommer til at glemme.

Forstår folk derude, hvor sindssyg en præstation, Jonas Vingegaard er i gang med at levere? Det er HANS FØRSTE TOUR DE FRANCE, og gutten fra Glyngøre er direkte på vej på podiet. Han skulle ikke engang have deltaget, men Tom Dumoulins pludselig stop åbnede en plads. Slet ikke været kaptajn. Nu står han på andenpladsen i verdens største cykelløb. Det er fuldkommen vanvittigt. Danskerne har i de seneste uger EM-flaget som aldrig før, og I kan snildt lade dannebrog hænge på altaner og husmure! Viva Vingegaard!

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar på onsdagens vilde finalestigning.



Sejren er hjemme

Tadej Pogacar VILLE vinde i dag. Budskabet stod klart, da han tidligt på etapen sendte sin norske arbejdshest Vegard Laengen i byen. Udbruddet blev holdt i stram snor. Ikke flere ben til udbryderne – fænomenet ville sejre på Tourens vildeste stigning. Da rytterne med ni kilometer tilbage ramte den vanvittige rampe kort uden for byen Espiaube, lettede sloveneren som en anden rumraket. Rystelserne ramte favoritfeltet med det samme. De faldt som fluer, men den hvide skygge var i hjulet: Jonas Vingegaard. Pogacar stak kniven ind igen og igen, men en cool Richard Carapaz og en sensationel Jonas Vingegaard stod imod. Manden i den gule trøje viste sin klasse på den sidste kilometer og ærede den gule trøje på fantastisk vis. En uimodståelig afslutning på en magisk etape. Pogacar er stadig den bedste, men kig dig over skulderen – Vingegaard kommer efter dig.

En udmattet Tadej Pogacar efter sin flotte triumf.



Urán tabte alt

Dagens helt store taber hedder Rigoberto Urán. EF Education-Nippos colombianske kaptajn kunne slet ikke følge med den magiske trio Pogacar-Vingegaard-Carapaz og har mistet stort set enhver chance for at ende på Tour-podiet. Selvom han lå på andenpladsen før dagens etape. Urán blev simpelthen mast af de forrestes tempo og mistede knap to minutter til de tre podiekandidater. Kun en sensationel enkeltstart kan bringe pink power tilbage på Tour-podiet.

Det var ikke en god dag for Rigoberto Urán (forrest)



Det er – ikke – helt magnifique

Man behøver ikke vide særligt meget om hverken cykelløb eller fransk stolthed for at vide, at ALLE franskmænd i Tour-feltet gerne vil vise sig frem på nationaldagen 14. juli. Under etapen blev den ene franske raket skudt afsted efter den anden: Pierre Latour, Maxime Chevalier, Dorian Godon, Julien Bernard og navnebrødrene Anthony Turgis og Perez. Samtidig var himlen prydet med de traditionelle jægerfly fra militærparaden, der dannede trikoloren med blå, hvid og rød røg. Men turene i luften var langt mere succesfulde end dem på landevejene. Det var – desværre for de franske ryttere – ikke magnifique på Bastilledagen.

Det blev desværre ikke til et magnifique udfald for franskmændene i dagens udbrud. Her ses fra venstre til højre: Dorian Godon (AG2R Citroën), hollandske Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux), østrigske Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Maxime Chevalier (B&B Hotels), Anthony Perez (Cofidis, bag Chevalier) og Anthony Turgis (Totalenergies).

Man skal være bims

... For frivilligt at køre op ad dagens sidste stigning, Col du Portet. Det var faktisk svært nok bare at forcere bjerget i bil. Med vanvittige 16 kilometer og en stigning på 8,7 procent skulle feltet slide sig op ad et udmarvende bjerg, der blandt andet var noget intimiderende med cirka fem kilometer til toppen. Her rejste der sig bare en gevaldig mur foran rytterne. Måske hjalp det Jonas Vingegaard, at svigermor Rosa fra 'Den store bagedyst' var på plads på bjerget for at råbe 'Gulerodskage' – Vingegaards favorit.

La "pared" que se encontrarán en los últimos 5 km de subida hoy los ciclistas en el #TDF2021 es realmente impresionante ver eso de cerca.#ciclismo @ColCiclismo @AlbertRiveraR pic.twitter.com/8ZfFw8yqQv — FELIX ANDRES SIERRA (@felixciclismo) July 14, 2021

Folkefesten er tilbage

Det lignede nærmest en form for befrielsesdag. Endelig var livet tilbage! Og så endda meget symbolsk på Bastilledagen. Da B.T.s udsendte pløjede sig igennem menneskehavet på den afsluttende stigning, var der stadig mange timer, til rytterne kom forbi, men bjerget var allerede plastret til med titusinder af glade mennesker. Festen varede dagen igennem. Farver, flag, fans udklædt som præster, superhelte og i alverdens kostumer. Tour de France er INGENTING uden de tusinder af fans, som gør det til verdens største cykelfest. Så ser vi igennem fingre med, at visse overgearede vejbanditter undervejs på vores rejse til mål sprøjtede diverse væsker gennem bilruden. Det er en fornøjelse at have jer tilbage!

Tadej Pogacar tog tre sekunder på Jonas Vingegaard efter en fuldstændig fantastisk finale.



1. Tadej Pogacar – UAE-Team Emirates

2. Jonas Vingegaard – Jumbo-Visma + 0:03''

3. Richard Carapaz – Ineos Grenadiers + 0:04''

4. David Gaudu – Groupama-FDJ + 1:19''

5. Ben O'Connor – AG2R Citroën + 1:26''

6. Wilco Kelderman – Bora Hansgrohe + 1:40''

7. Pello Bilbao – Bahrain Victorious + 1:44''

8. Sergio Higuita – EF Education-Nippo + 1:49''

9. Rigoberto Urán – EF Education-Nippo ''

10. Dylan Teuns – Bahrain Victorious ''