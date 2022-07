Lyt til artiklen

Vi troede ikke, det kunne blive vildere. Men Jonas Vingegaard har igen efterladt os i en tilstand af chok.

Thy-fonen fortsatte sin hærgen i Frankrig. Med en sensationel skarp enkeltstart fik han os til at juble, gyse og til sidst græde af ren lykke. Jonas Vingegaard vinder Tour de France 2022. En præstation, vi aldrig glemmer.

På toppen af alperne og pyrenæerne stillede han vaserne frem. Lørdag satte han sejrsbuketten i den. Jonas Vingegaard viste verden, at han er en fuldstændig helstøbt sejrsmaskine. Den mand er et fænomen!

Her er B.T.s dom over Tour-danskerne:

Jonas Vingegaard på lørdagens enkeltstart. Foto: Daniel Cole Vis mere Jonas Vingegaard på lørdagens enkeltstart. Foto: Daniel Cole





Tag det roligt. Kom sikkert igennem dagens etape. Lav ikke unødvendige sats. Rådene til Jonas Vingegaard var mange, men han ignorerede dem alle.

Lørdag leverede han en ny vanvidspræstation. Jonas Vingegaard pulveriserede sine nærmest modstandere i klassementet og så længe ud til også at snuppe etapesejren.

Til allersidst blev det næsten for meget. Et sving i for høj fart gav ham en mavepuster, og det var, som om det der gik op for Jonas Vingegaard, at han altså ikke er udødelig. Han lettede foden fra speederen og trillede i mål til sejrskysset fra Trine.

Den bedste Tour de France i mands minde har fået en dansk sejrherre. Det er næsten ikke til at forstå!

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO



Ja. Den er hjemme!

Jonas Vingegaard har drømt om det i årevis, tænkt det i dagevist og nu vist det i minutter. Det er en kendsgerning. Nu kan han endelig sige det højt. Han har opfyldt sin drøm. Den gule trøje er hans. Ingen er over ham. Ikke engang i nærheden.

Lørdag satte Jonas Vingegaard punktum. En magtdemonstration uden sidestykke i dansk sportshistorie.

Nu står den på champagne i Paris, en ny status som verdensstjerne og en mindeværdig hyldest med hele verden som publikum. Verdens bedste cykelrytter er dansk!



Foto: DANIEL COLE Vis mere Foto: DANIEL COLE





Åh nej, åh nej, åh nej. For anden gang på få dage gav Jonas Vingegaard os et af de chok, det giver akut ondt i maven og skaber kaffepletter på gulvtæpper over hele landet.

På Tourens allersidste nedkørsel flirtede danskeren med gruset i rabatten. Et kort øjeblik så han ud til at miste herredømmet over cyklen i høj, høj fart.

En frygtelig forskrækkelse, hvor hele Danmarks åndedrag for en kort stund gik i stå. NEJ, hvor var det tæt på at gå galt!

Men akkurat som på nedkørslen fra Col de Spandelles klarede Vingegaard frisag. Med sin sublime teknik undgik han at ryge i asfalten. Godt reddet!



Man skal grave ufatteligt dybt for at finde en dansk nedtur i denne vanvittige jubeludgave af Tour de France.

Faktisk var den største ærgrelse på denne solbeskinnede lørdag i Rocamadour dem, vi ikke fik at se.

Kasper Asgreen. Magnus Cort. Søren Kragh Andersen. Toptunede tempomaskiner, der kunne have gjort en perfekt dag endnu bedre.

Hvor havde de fortjent at være en del af denne dunderdag og modtage hyldesten fra de mange glade danskere på ruten.

Foto: Yoan Valat / POOL Vis mere Foto: Yoan Valat / POOL



Jumbo-Visma har været kritikernes yndlingsobjekt i denne mindeværdige Tour de France. Deres dispositioner er igen og igen blevet hånet. De ville alt for meget, lød kritikken.

Men det hollandske storhold kan nu slå en larmende latter op i holdbussen, for det er i dén grad dem, der ler sidst. Førertrøjen. Pointtrøjen. Bjergtrøjen. 5 etapesejre. Historisk dominans.

Flere gange har deres udspil tidligt på etaperne været genstand for stikpiller på sociale medier og hos eksperter, men senere har de udviklet sig til at blive genistreger. Husk bare Wout van Aerts katapultagtige føring for Jonas Vingegaard på Hautacam.

Netop Wout van Aert har været det vigtigste medlem i Jonas Vingegaards band. Og faktisk er han så god, at man efterhånden får tanken, om han dog ikke skal smide fem kilo, ændre på sin træning og overveje en solokarriere. Den mand kan vinde Tour de France.

Foto: YOAN VALAT Vis mere Foto: YOAN VALAT



Jonas har gjort sit arbejde færdigt. Nu er det din tur. Find champagnen, dannebrog, klaphatten og de rød-hvide farver frem. Pak bilen, sæt kursen mod Paris og lad os sikre en kæmpe danskerfest, de aldrig vil glemme!

Jonas Vingegaard er på vej til byernes by i den gule trøje. Søndag aften skal han hyldes foran hele verden.

Det bliver et rørende og surrealistisk øjeblik, når 'Der er et yndigt land' kommer til at brage ud af højttalerne på Champs-Élysées. Tårer af guld vil pible frem hos Thy-fonen.

Hans liv vil for altid være forandret, når han træder op på den øverste podieplads og kigger ud over den franske hovedstad som vinder af verdens største cykelløb. Vi kommer aldrig til at glemme de sidste tre uger. Tak!



1. Wout Van Aert, Belgien (Jumbo), 47.59 minutter

2. Jonas Vingegaard, Danmark (Jumbo), 19 sekunder efter

3. Tadej Pogacar, Slovenien (UAE), 27

4. Geraint Thomas, Storbritannien (Ineos), 32

5. Filippo Ganna, Italien (Ineos), 42

6. Bauke Mollema, Holland (Trek), 1.22 minutter efter

7. Mattia Cattaneo, Italien (Quickstep), 1.25

8. Fred Wright, England (Bahrain), 1.32

9. Maximilian Schachmann, Tyskland (Bora), 1.37

10. Jan Tratnik, Slovenien (Bahrain), 1.48