Det kan godt være, alt handler om EM i fodbold, men Tour de France gør sit for at stjæle opmærksomheden! Sikke en voldsom start vi har fået på verdens største cykelløb.

Søndagens anden etape med afslutning på 'Breton Alpe d'Huez', Côte de Mûr, blev endnu et vanvittigt festfyrværkeri mellem løbets allerstærkeste ryttere i de sidste kilometer.

De samlede favoritter og de vildeste puncheurs var i en sjælden direkte duel, men den flyvende hollænder kunne ingen true.

Mathieu van der Poel viste igen sin nærmest umenneskelige klasse!

Vi havde håbet på en dansk sensation på den benhårde mur, men selv om Søren Kragh Andersen og Jonas Vingegaard viste sig flot frem i afslutningen, var det aldrig tæt på. Vingegaard kørte Roglic frem til en tredjeplads og sluttede selv som syver. Den rutinerede ræv Michael Mørkøv viste igen sin store klasse, da han dagen igennem beskyttede både Alaphilippe i den gule trøje og kørte Mark Cavendish frem til point i den indlagte spurt.

Stage winner Team Alpecin Fenix' Mathieu van der Poel of Netherlands celebrates as he crosses the finish line at the end of the 2nd stage of the 108th edition of the Tour de France cycling race, 183 km between Perros-Guirrec and Mur de Bretagne Guerledan, on June 27, 2021. (Photo by STEPHANE MAHE / POOL / AFP) Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Stage winner Team Alpecin Fenix' Mathieu van der Poel of Netherlands celebrates as he crosses the finish line at the end of the 2nd stage of the 108th edition of the Tour de France cycling race, 183 km between Perros-Guirrec and Mur de Bretagne Guerledan, on June 27, 2021. (Photo by STEPHANE MAHE / POOL / AFP) Foto: STEPHANE MAHE

Mægtige Mathieu

Fantastiske Van der Poel har et ryk i sig som INGEN andre i verden. Det gav mindelser om det allerede ikoniske angreb i Strade Bianche, da han med en kilometer tilbage fik alle andre ryttere til at ligne saltstøtter på den stejle mur. Vi har en ny mand i gult, og Alpecin-Fenix rytteren fejrede det på smukkeste vis i et storladent og emotionelt øjeblik. Med en finger rettet mod himlen hyldede han sin afdøde bedstefar, legenden Raymond Poulidor. Efterfølgende brød Van der Poel ud i tårer i vinderinterviewet. Rørende og fortjent!

epa09302465 British rider Geraint Thomas of the Ineos Grenadiers team at the start of the 1st stage of the Tour de France 2021 over 197.8km from Brest to Landerneau, France, 26 June 2021. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Foto: Guillaume Horcajuelo Vis mere epa09302465 British rider Geraint Thomas of the Ineos Grenadiers team at the start of the 1st stage of the Tour de France 2021 over 197.8km from Brest to Landerneau, France, 26 June 2021. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Foto: Guillaume Horcajuelo

Thomas smed sekunder

Det var ikke et stort tidstab, Ineos-stjernen Geraint Thomas led, men det må alligevel gøre ondt i selvtilliden, at han ikke kunne følge med Roglic, Pogacar og 25 andre ryttere på den afsluttende stigning i Mûr-de-Bretagne. Det kostede 16 sekunder til de øvrige favoritter.

Froomes kamp

Vi har længe vidst, at Chris Froome ikke længere er den samme. Efter det karrieretruende styrt i 2019 har briten lignet en skygge af sig selv. Men man må give ham den største respekt for at vende tilbage. Israel Start-Up Nation-rytteren hæver en styrtende månedsløn, men han kommer ikke let til pengene. Lørdag blev han banket til lirekassemand i et styrt. Han kunne nærmest ikke sætte sig på cyklen igen. Alligevel stillede han til start på 2. etape, hvor han så – som vi har set så mange gange i år – måtte slippet feltet, så snart det gik opad. Den firdobbelt Tour de France-vinder er en fighter af guds nåde. Respekt for det.

Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON Vis mere Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Uforglemmelig spurt

Den indlagte bjergspurt på Cote de Pordic blev en helt vild og vanvittig duel mellem Tour-debutanten Ide Schelling (Bora–Hansgrohe) og Anthony Perez (Cofidis), som nærmest ikke så ud til at stoppe. De to ryttere kørte sig ud – så det sortnede for øjnene – i en direkte duel om den prikkede bjergtrøje. Et løb i løbet, som Schelling i prikkerne kom bedst ud af, og efterfølgende kastede han sig ud i en rockstjerne-lignende jubel med tungen stikkende ud af munden. Et bevis på, hvor meget det betyder at have en trøje i Tour de France - også selv om det kun er til låns!

Ide Schelling (i prikker) og Anthony Perez. Foto: CHRISTOPHE PETIT-TESSON Vis mere Ide Schelling (i prikker) og Anthony Perez. Foto: CHRISTOPHE PETIT-TESSON

Har tilskuerne intet lært?

Dagen derpå var 1. etapes voldsomme første styrt – forårsaget af en tilskuer med et papskilt – fortsat det store samtaleemne. Ryttere, fans og eksperter har raset mod den kvindelige fan, som ifølge franske medier fortsat ikke er blevet fundet. Politiet er på sagen og efterlyser vidner til uheldet. Tour-ledelsen har besluttet at lægge sag an mod skiltets ejer, som risikerer op til et års fængsel og en bøde på omkring 100.000 euro – når hun altså er fundet! Flere gange på dagens etape så man ryttere skælde ud på tilskuere, som stod for tæt på vejen. Eksempelvis måtte danske Mikkel Bjerg kraftigt signalere til fans og bede dem om at trække sig tilbage.