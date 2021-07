En kedelig tendens fortsætter i Tour de France.

For tredje dag i træk slukkede en slovener for drømmene om en dansk triumf, da Mister Matej Mohoric stjal etapesejren foran franske Christophe Laporte og Casper Pedersen.

Samtidig træder vi ind i et altafgørende døgn for årets danske sensation Jonas Vingegaard. Nedtællingen er begyndt.

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop og de 3 ting, vi lærte.





Hold nu op, hvor var det smukt kørt af Casper Pedersen, der sætter et flot, flot punktum ved et svært Tour de France. Team DSM-rytteren har slidt og slæbt under hele løbet, hvor uheldet gang på gang har været efter ham, og han er kommet slemt til skade ved flere styrt. Men det har ikke slået den 25-årige leadoutman ud. Med næb og kløer har han stædigt nægtet at overgive sig, og fredag udmøntede det sig i en flot tredjeplads på dagens etape. Hans bedste placering nogensinde på Tour-etape – og det var fuldt fortjent efter mange angrebsforsøg. Tak for den smukke kørsel, Casper!

Casper Pedersens angrebsraseri udmøntede sig i en flot tredjeplads på fredagens etape. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Casper Pedersens angrebsraseri udmøntede sig i en flot tredjeplads på fredagens etape. Foto: THOMAS SAMSON



Mesterlige Mohoric

Man begriber næsten ikke, hvordan Matej Mohoric kunne slippe af sted med at vinde fredag. Den slovenske mester udnyttede et svagt øjeblik fra sine mange udbrudskammerater til at stikke lige for næsen af dem og holde hele vejen til mål. Hvordan kan man lade en mand køre, som er hamrende farlig og i øvrigt tidligere har vundet en solosejr under årets Tour? Desuden er han svær at overse i den smukke, hvide mestertrøje. Faktum er dog en ting: Det var fuldstændig vanvittigt flot kørt af Mohoric. Et slovensk mesterværk.

Mohoric beviste igen, at han er en maskine. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Mohoric beviste igen, at han er en maskine. Foto: STEPHANE MAHE



Koffeinfri kasakhere

Ambitionen var ikke til at være i tvivl om: Etapesejre! Sådan lød meldingen fra Astana-Premier Tech-holdet inden Tour de France. Men Jakob Fuglsang og co. må sande, at man formentlig bliver sendt tilbage østpå uden en eneste triumf i muleposen, da det heller ikke fredag lykkedes at hive en etapesejr hjem. Aleksey Lutsenko ender formentlig i top 10, men det er en ringe trøst for et ambitiøst hold. Stik dem en spand kaffe eller noget andet koffeinholdigt, så de får noget krudt til de to sidste Tour-etaper. Ellers bliver det til noget af en ned-Tour for de blåklædte lykkeriddere.

Ion Izagirre (th.) var en del af dagens udbrud, men kunne ikke kæmpe med om sejren. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Ion Izagirre (th.) var en del af dagens udbrud, men kunne ikke kæmpe med om sejren. Foto: BENOIT TESSIER



Nøj, hvor ville de ærgre sig

Det var fugl eller fisk, om det ville blive en massespurt eller en udbrudsetape fredag. Sidstnævnte blev altså tilfældet, og det betyder, at Mark Cavendish fortsat ikke er den mest vindende rytter i Tour-historien, hvis man tæller etapesejre. Nu er der kun én mulighed tilbage for briten i år: At vinde etapen på Champs-Élysées. Indtil da deler han stadig rekorden med 'Kannibalen,' Eddy Merckx. Man kan undre sig over, at Deceuninck-Quick-Step ikke gjorde mere for at holdet udbruddet i kort snor. Bevares, det vidner om, at man har stor tiltro til Cavendish på søndag – og var måske smart i forhold til regnskabet om den grønne trøje – men hold nu op, hvor kommer de til at ærgre sig, hvis rekorden glipper. Storholdet leger med ilden. Bare de ikke kommer til at fortryde det.

Mark Cavendish (tv.) og Eddy Merckx har begge vundet 34 etapesejre i Tour de France - mere end nogen andre. Briten kan stadig nå at slå rekorden på søndagens etape med afslutning på Champs-Élysées. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Mark Cavendish (tv.) og Eddy Merckx har begge vundet 34 etapesejre i Tour de France - mere end nogen andre. Briten kan stadig nå at slå rekorden på søndagens etape med afslutning på Champs-Élysées. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Det bliver allersidste chance

Umiddelbart lå det ikke i kortene, at danskerne skulle være i spil til en etapesejr fredag. Både Casper Pedersen og Michael Valgren ramte det helt rigtige udbrud, men måtte se sig overmatchet af den slovenske overmagt (et scenarium, vi i øvrigt har set alt for ofte i årets Tour), så det heller ikke blev fredag, vi fik en etapesejr. Vi begynder at have en smule ondt af de danske ryttere, der prøver og prøver og prøver og prøver. Umiddelbart ligner lørdagens enkeltstart sidste chance for en dansk triumf. Hvis ikke der kommer en slovener og stjæler sejren. Kom så, Asgreen!

Sammen med Jonas Vingegaard ligner Kasper Asgreen et godt bud på en dansk etapesejr ved lørdagens enkeltstart. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Sammen med Jonas Vingegaard ligner Kasper Asgreen et godt bud på en dansk etapesejr ved lørdagens enkeltstart. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Det altafgørende døgn

Måske er du overrasket over, at du skulle helt herned, før du skulle læse navnet 'Jonas Vingegaard'. Men her kommer det, for den danske sensation skal selvsagt nævnes, selv om det ikke var en dag, der betød noget som helst for det samlede klassement. Til gengæld gør det næste døgn. For nu er nedtællingen begyndt i forhold til, om vi får en dansker på andenpladsen i Tour de France. Der skal gå rigtig meget galt, før Jonas Vingegaard ikke ender som en af de tre bedste i sin Tour de France-debut, men ikke desto mindre er de næste 24 timer uhyggeligt vigtige for den unge dansker. Lørdag sidst på eftermiddagen ved vi, om det danske eventyr får en lykkelig eller grusom slutning. Vi krydser i hvert fald alt, hvad vi har.



1. Matej Mohoric – Bahrain Victorious

2. Christophe Laporte – Cofidis + 0:58''

3. Casper Pedersen – Team DSM ''

4. Mike Teunissen – Team Jumbo-Visma + 1:02''

5. Nils Politt – Bora-Hansgrohe + 1:08''

6. Edward Theuns – Trek-Segafredo ''

7. Michael Valgren – EF Education-Nippo ''

8. Georg Zimmermann – Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ''

9. Anthony Turgis – TotalEnergies + 1:10''

10. Jasper Stuyven – Trek-Segafredo ''