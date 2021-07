Mark Cavendish snuppede endnu en etapesejr på en flad Tour de France-dag – både i bogstavelig og i overført betydning.

For bortset fra lidt sidevind sidst på etapen udeblev dramaet og den store underholdning, men faktum er, at supersprinteren nu kun er ÉN sejr fra at tangere en episk rekord.

Tirsdagens etape bød ellers på en dansk præstation i verdensklasse, en fæl skuffelse og historiens måske nok dyreste vandbærer.

Michael Mørkøv må efterhånden være træt af at blive kåret til dagens dansker i B.T.s dom, men han giver os ikke noget valg. Danskeren er nu kun én god leadout fra at gøre Mark Cavendish til en delt rekordindehaver af etapesejre i Tour de France. Og det virker næsten som en petitesse for Mørkøv, der bare gang på gang viser, hvor suveræn han er til at føre en sprinter i mål. Den dansk-britiske duo har ingen ligemænd på verdensplan, og nu er det tredje gang, at de sender resten af sprinterfeltet slukøret hjem. Og jeg tror ikke på, at det er sidste gang.

'Cav' alene i verden

Dagens top bliver sjovt nok også en smule gentagende, men man kan ikke komme udenom Mark Cavendish. Den 36-årige kanonkugle nåede en tophastighed 63,5 kilometer i timen i dagens massespurt, som han ordnede så let som ingenting. Det var Deceuninck-Quick-Step-rytterens tredje etapesejr ved årets Tour de France, og lur mig, om der ikke kommer nogle flere.

En svækket superstjerne

Selvfølgelig er vi måske lidt hårde her, men når vi ser Tour de France, finder vi den danske lup frem. Og i dag kunne vi ikke se Mads Pedersen. Den tidligere verdensmester kom til løbet med ambitioner om en etapesejr, og lige nu må vi bare konstatere, at han er rigtig langt fra at indfri det mål. Den 25-årige rytter havde et styrt under etapen, som han gudskelov så til at slippe godt fra, men det er skuffende, at han ikke blander sig i spurten på en dag som i dag. Heldigvis er Mads Pedersen en mand med selvindsigt, og han ved godt, at han ikke har været god i løbets spurter hidtil.

ÉN ETAPESEJR!

Det er, hvad Mark Cavendish mangler for at tangere rekorden for flest etapesejre i Tour de France. Den britiske raket har nu 33 triumfer i verdens største cykelløb, men får han bare én mere, når han op på siden af legendariske Eddy Merckx. På få uger har Deuceuninck-Quick-Step-rytteren vendt det internationale sprinterhierarki på hovedet, og han er ved at skrive en fortælling, ingen havde turdet tro på.

Verdens dyreste vandbærer

Cykling er en sport med et meget fastlagt hierarki. Vandbærerne er allernederst, og øverst har vi kaptajnerne, som vandbærerne skal servicere. Men så stringent er det ikke hos Deceuninck-Quick-Step. Under tirsdagens etape var holdets største stjerne, verdensmesteren Julian Alaphilippe, ikke for fin til at hente dunke til sine holdkammerater som for eksempel Mark Cavendish. Det vidner bare om vanvittig klasse at se en mand iklædt den mytiske regnbuetrikot dele vand ud til sine holdkammerater.

@alafpolak1 is a Rolls-Royce of a bottle carrier for @MarkCavendish!



Hviledagen fortsatte

Årets udgave af Tour de France har været dramatisk, hektisk, fantastisk, episk og til tider surrealistisk. Underholdningen har været fuldstændig fabelagtig lige indtil tirsdag, hvor vi fik et gensyn med den gode, gamle, søvndyssende Tour de France-etape. Der er utvivlsomt blevet taget en solid omgang skrabere i de bløde sofaer rundt omkring i stuerne. Og det hører jo også med til Tour de France. Det gode ved det er, at alle kommer til at være friske til onsdagens voldsomme etape, hvor rytterne skal to gange over Mont Ventoux.



1. Mark Cavendish – Deceuninck-Quick-Step 4:14:07''

2. Wout Van Aert – Team Jumbo-Visma ''

3. Jasper Philipsen – Alpecin-Fenix ''

4. Nacer Bouhanni – Team Arkéa Samsic ''

5. Michael Matthews – Team BikeExchange ''

6. Michael Mørkøv – Deceuninck-Quick-Step ''

7. André Greipel – Israel Start-Up Nation ''

8. Peter Sagan – Bora-Hansgrohe ''

9. Anthony Turgis – TotalEnergies ''

10. Cees Bol – Team DSM ''