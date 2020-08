Det var lige før, at rytterne skulle have iført sig svømmefødder og snorkel til årets første etape af Tour de France i det normalt så solrige Nice.

Stjerne efter stjerne blev tvunget af cyklen i voldsomme styrt under en etape, der udviklede sig langt mere dramatisk, end de fleste havde forudset. Som slagne krigere kørte rytterne over målstregen med store hudafskrabninger og sønderrevet cykeltøj - et drivvådt mareridt!

Årets første mand i gult er Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), som noget overraskende var den hurtigste i dagens massespurt, hvor Mads Pedersen var helt tæt på sejren, og fører ungdomskonkurrencen.

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop – samt 3 ting vi lærte:





Det er nærmest kun to uger siden, at vi fandt ud af, Mads Pedersen kunne spurte mod de største. I dag var den danske verdensmester vanvittig tæt på at snyde de hardcore sprintere og triumfere på promenaden i Nice, men han har noget andet, han kan slikke sig om munden over. Han fører ungdomskonkurrencen i Tour de France! Selv om Mads Pedersen siger, at han ikke vil være sprinter og i stedet satse på klassikerne, må det her være et vink med en vognstang: Gå efter sejrene - du er god nok!

Karakter: 8

Sådan giver B.T. karakterer - Tour de France 1: Bare stop karrieren nu 2: Du kører som en amatør på en havelåge 3: Du skulle aldrig være udtaget til Touren 4: Det var for ringe i dag 5: Under middel 6: Godkendt etape 7: Rigtig god præstation 8: Du var stjernen i dag 9: Glem Fuglen, Ørnen og Kyllingen - du er ny nationalhelt! 10: GENIALT! Den præstation husker vi stadig om 10 år



Vi er vant til regn, regn og mere regn i Danmark, og det kom tydeligvis de danske Tour de France-ryttere til gode på dagens hektiske etape. I hvert fald så det ud til, at danskerne holdt sig på cyklen, mens profil efter profil sejlede rundt på de spejlglatte veje omkring Nice. Undtagelsen var Tour-debutanten Niklas Eg, der røg i jorden ved det voldsomme massestyrt få kilometer fra mål.



Stakkels Pavel Sivakov. Først røg han i gulvet med den ene side, og så med den anden. Ineos' russiske stortalent, som der er så store forventninger til, måtte slide sig gennem sin første Tour-etape nogensinde. Den udviklede sig til et regulært mareridt, og det vil uden tvivl ramme Ineos-mandskabet hårdt i de hårde etaper, der venter forude.

Styrt, styrt og flere styrt

Av, av, av, hvor var vi glade for, at vi ikke selv sad på cyklerne derude. For rytterne skøjtede rundt på de glatte veje omkring Nice, hvor de store stjerner styrtede i flæng. Julian Alaphilippe, Pavel Sivakov (flere gange endda), Sam Bennett, Caleb Ewan, Richie Porte og Nairo Quintana var allesammen en tur i den sydfranske asfalt. En forfærdelig start på et løb, der i forvejen er presset af rød corona-alarm.

Panzerwagen tog affære

Efter genåbningen af sæsonen har hektiske løb budt på uheld efter uheld, og rytterne har brokket sig over, at ingen tog ansvar. I dag sagde de selv stop. På grund af de mange styrt valgte feltet - anført af tempoveteranen Tony Martin - selv at neutralisere løbet for at undgå flere ulykker. Jumbo-Visma-rytteren fik 'stoppet' cykelløbet med en nærmest ikonisk flagrende gestus med armene. Et sjældent syn på sammenhold i cykelsporten. Desværre blev det til nye styrt på den olieglatte asfalt mod slutningen af etapen.

Nice var mennesketomt

Nøj, hvor er det bare en spøjs og mærkelig Tour-start. Normalt flokkes folk for at stå tæt på ryttere, og alle kneb gælder: Skub, mas og store armbevægelser, men dem var der ingen af i år. I øvrigt stod det (begrænsede) publikum rundt regnet 100 meter fra scenen, hvor holdene blev præsenteret inden start. Det gav en fornemmelse, der var noget fladere end dagens kuperede terræn.