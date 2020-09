Endelig, endelig, endelig!

Tour de France har budt på skuffelse efter skuffelse, men i dag var der smæk på fra start med kuperet terræn og strid sidevind. Uheldigvis gik det ud over danskerne - og en lang række sprinterfavoritter.

Til slut fik vi endnu et festfyrværkeri mellem feltets hurtige herrer - og Julian Alaphilippe prøvede igen at lave ballade. Den spinkle franskmand slog sig dog lidt på de hårdhudede spurtkanoner og måtte opgive at spurte med om sejren, som gik til FÆNOMENET Van Aert.

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte:

Stage winner Team Jumbo rider Belgium's Wout van Aert celebrates as he crosses the finish line at the end of the 7th stage of the 107th edition of the Tour de France cycling race, 168 km between Millau and Lavaur, on September 4, 2020. (Photo by Stuart Franklin / POOL / AFP) Foto: STUART FRANKLIN Vis mere Stage winner Team Jumbo rider Belgium's Wout van Aert celebrates as he crosses the finish line at the end of the 7th stage of the 107th edition of the Tour de France cycling race, 168 km between Millau and Lavaur, on September 4, 2020. (Photo by Stuart Franklin / POOL / AFP) Foto: STUART FRANKLIN





Man kan efterhånden uddele prisen for dagens dansker til Kasper Asgreen allerede inden etapen går i gang. Fredag blev det slidende dannebrogsflag sendt ned for at hjælpe Sam Bennett tilbage til den forreste gruppe, efter feltet blev splittet til atomer. Men Asgreen kørte så stærkt, at supersprinteren ikke kunne følge med ham. Et imponerende arbejdsraseri fra Førerhunden.

Karakter: 7

Sådan giver B.T. karakterer - Tour de France 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du kører som en amatør på en havelåge

3 - Du skulle aldrig være udtaget til Touren

4 - Du har ikke niveau til mere end Team Easy On

5 - Var du overhovedet med i feltet i dag?

6 - Godkendt, men vi forventer mere af dig

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen i dag

9 - Glem Fuglen, Ørnen og Kyllingen - du er ny nationelhelt

10 - GENIALT! Den præstation husker vi stadig om 10 år





Nøj, hvor var de danske forventninger høje til Mads Pedersen inden dagens etape, men skuffelsen var endnu større! Tyren fra Tølløse havde ikke fået spidset hornene på dagens sprinteretape, hvor Trek-Segafredos mærkværdige rotationssystem endelig pegede på ham som holdets sprinter-es. Men han blev fanget af sidevinden og sat i det hårde terræn fra start og kørte i mål langt efter etapevinderen. En regnbuetrøje forpligter, Mads, og der røg endnu en mulighed.

Karakter: 2



Det belgiske monster

Hvornår stopper festen for Jumbo-Visma og FÆNOMENALE Wout van Aert. Den mand er en oplevelse hver gang. Endnu en fantastisk sprintertriumf for den unge belgier, som bare kan ALT. Han er en brølstærk hjælperytter i bjergene, han kan slå de deciderede supersprintere, og han kan sågar også vinde kuperede klassikere.



Det må ikke ske!

Sjædent er der blevet afholdt et Tour de France med så få sprinteretaper, og derfor peger pilen mod feltets hurtige drenge: Hvor var Sam Bennett, Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Mads Pedersen og de andre i dag? Advarslen inden etapen mellem Millau og Lavaur var ellers klar: Pas på sidevinden og hæng i på bakkerne i begyndelsen! Alligevel blev mange af de helt store stjerner fanget laaaangt bag dagens vinder. Når sprinterafslutningerne i forvejen er så få, må det simpelthen ikke ske.

Bora-Hansgrohe satte et hidsigt tempo forrest i feltet, der satte en del af løbets sprintere. Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Bora-Hansgrohe satte et hidsigt tempo forrest i feltet, der satte en del af løbets sprintere. Foto: KENZO TRIBOUILLARD



Usynlige danskere

I 1995 kom filmen om spøgelset Casper, og i 2020 kunne man passende lave en opfølger, der handler om danskernes Tour de France. Det startede som en kanonkugle med Mads Pedersens andenplads på første etape, men siden da har danskerne kun vist sig i glimt. Kasper Asgreen har - nærmest som den eneste - været iøjnefaldende, mens Michael Valgren, Søren Kragh Andersen og Niklas Eg har været decideret usynlige. Er der nogen hjemme?

Porte og Pogačar røg på porten

Det virker heller ikke som om, at 2020 bliver Richie Portes år i Touren. I bedste fald kan den evigt uheldige australier anses som en outsider i det samlede klassement, men det blev aflivet under dagens etape, hvor han tabte tid til de øvrige favoritter. Den 35-årige Trek-rytter er en sympatisk fyr, men han kommer næppe til at sætte de øvrige favoritter i bjergene. Det var den Tour. Også Tadej Pogačar - en af løbets helt store håb - tabte et minut og 20 sekunder i den hektiske afslutning efter endnu et defekt-mareridt. Øv, den bliver dyr!

Fra lur til Tour

Siden starten af anden etape har Tour de France formentlig stået i lurens tegn på sofaer verden over, men ikke i dag! Tidligt på etapen blev feltet sprængt til atomer, da Peter Sagans Bora-drenge forcerede forrest og skabte ravage. Dramatisk, hektisk, skørt og uventet er ord, der kan bruges til at beskrive dagens etape. Men det har på ingen måde passet på de forgangne Tour-etaper. Endelig (!!!) - mere af det, tak!