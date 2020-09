Så ruller Touren igen efter hviledagen, og første akt i anden halvleg blev en særdeles nervøs affære med masser af blodige styrt.

Etapen blev i sidste ende afgjort i en massespurt, og her var det endelig Quick-Steps Sam Bennetts tur til at skubbe forhjulet først over målstregen.

Danske Mads Pedersen blev nummer fem, men nåede aldrig rigtig at blande sig i kampen om sejren.

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.





På hviledagen annoncerede den store Quick-Step-dansker Kasper Asgreen, at han går ind til Tourens anden halvleg med etapesejr-ambitioner. Og han så allerede på dagens rødspætteflade etape særdeles sulten ud. Agerede kølerfigur for feltet i mange kilometer og var sammen med MIchael Mørkøv en uvurderlig hjælp for etapevinder Bennett. Mon ikke Asgreen en af de kommende dage lægger sin store overkrop op på styret som en doven, mæt hankat og så lader benene pumpe ham af sted på udbrudseventyr!

Karakter: 7

Sådan giver B.T. karakterer - Tour de France 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du kører som en amatør på en havelåge

3 - Du skulle aldrig være udtaget til Touren

4 - Du har ikke niveau til mere end Team Easy On

5 - Var du overhovedet med i feltet i dag?

6 - Godkendt, men vi forventer mere af dig

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen i dag

9 - Glem Fuglen, Ørnen og Kyllingen - du er ny nationelhelt

10 - GENIALT! Den præstation husker vi stadig om 10 år



Tak Skujins’ du’ ha’!

Ja, okay, måske er udtrykket hverken catchy eller kreativt, men nogle gange skal man huske at hædre en 'unsung hero'. I dag er det Mads P.s holdkammerat Tom Skujins. Med mere end 80 kilometer til mål styrtede han så voldsomt, at han lignede en, der der havde ligget i en skyttegrav med store brandsår på arm, skulder og baglår. Men letten kæmpede røven ud af bukserne og gennemførte etapen. Bravo!

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT



Skiiiide godt, Egan? Nej, det er en ommer!

Dagens flop går til den forsvarende Tour-vinder, Egan Bernal. Eller den burde måske snarere gå til hans frisør. For den colombianske klatrer havde brugt hviledagen på at pifte frisuren op. Desværre ser det ud til, at trimmeren gik i stykker, da han var halvvejs. Og det er der kommet en topfesen krans ud af. Se bare herunder:

pic.twitter.com/L5xDomqhdS — Cycling out of context (@OutOfCycling) September 8, 2020



Touren lever, meeen ...

Vive le Tour. Alle ryttere klarede frisag, da Touren skulle gennem første omgang af en række obligatoriske corona-test. Men ikke alle var så heldige. For Tour de Frances overhoved, ASO-direktør Christian Prudhomme, blev sammen med fire stabsmedlemmer corona-skæbnesdagens store offer. Så nu ruller Touren videre uden bossen. En påmindelse om, hvor skrøbelig årets franske rundfart er.

Pogacar alene i verden

Det var i forvejen ikke et frygtindgydende hold, som Tour-yndlingen Tadej Pogacar havde med til Frankrig. I modsætning til eksempelvis Egan Bernal og Primoz Roglic, der har op til flere løjtnanter ved deres side, er Pogacar mere eller mindre alene på UAE-holdet. Og det bliver bare værre og værre. Forleden udgik Fabio Aru, og på dagens etape blev Davide Formolo slået til plukfisk i et styrt. Næh, hvis Pogacar vil vinde denne Tour, må han gøre det selv!

'Tyren' er ikke sprinter

Han har sagt det igen og igen, men det er, som om pressen ikke ville lytte efter. Mads Pedersen er ikke sprinter og vil hellere satse på klassikerløb, og det viste sig ved dagens spurt. En femteplads er flot, men danskerens manglende snilde og placeringsevne i feltet blev udstillet, da han aldrig var i nærheden af sejren.