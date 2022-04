Danmarks historiske Tour de France-start er allerede et højspændt drama, selvom verdens bedste cykelryttere først triller over brostenene på Amalienborg 1. juli.

Det er dog ikke i feltet, men på Københavns Rådhus, at kampen om den gule trøje har fået sit eget sidestykke.

B.T. kan afsløre, at der i en længere periode har været uro i Grand Départ-sekretariat, som organiserer de tre danske Tour de France-etaper.

Konsekvenserne er, at to af de mest erfarne kræfter i dansk cykelsport er smidt på porten og ikke længere har direkte indflydelse på afviklingen.

Det drejer sig om Alex Pedersen, projektets oprindelige idémand og flerårige direktør, og Jesper Worre, der var ansvarlig for den danske del af Tour-ruten.

»Man har smidt de eneste to ud, som vidste noget om cykling. Det er idiotisk. Det koster masser af penge, og det er uanstændigt,« som en person involveret i Tour-starten forklarer.

B.T. har været i kontakt med en lang række kilder i og omkring den danske Tour-start. Fælles for dem er, at de er underlagt en tavshedspligt, der først udløber, når Tour-feltet forlader dansk jord og sætter kursen mod Frankrig.

»Det her drejer sig ikke om kompetencer og kvalifikationer, men om personfnidder. Jeg har masser af detaljer, men dem kan jeg først fortælle om den 3. juli. Men der er problemer hele vejen rundt,« forklarer en anden kilde, der spiller en vigtig rolle i den danske Tour-start.

Ifølge B.T.s oplysninger har der igennem længere tid udspillet sig en egentlig magtkamp på Københavns Rådhus, hvor sekretariatet, der organiserer den danske Grand Départ, har hjemme.

På den ene side med tidligere direktør Alex Pedersen, på den anden side flere magtfulde embedsmænd, der ellers var installeret for at støtte førstnævnte i processen. En praktisk tilgang er stødt sammen med den kommunale måde at gøre tingene på.

Alex Pedersen følte sig ifølge B.T.s kilder tæt på processen direkte modarbejdet i Grand Départ-sekretariatet, og vanskelighederne førte til talrige uoverensstemmelser og et dårligt arbejdsklima.

Det kulminerede 4. november sidste år, da bestyrelsen bag Grand Départ i Danmark meddelte, at Alex Pedersen ikke længere skulle være direktør.

»Vi er i bestyrelsen blevet enige med Alex Pedersen om, at Alex skal have en ny rolle, hvor vi bringer hans kompetencer bedst muligt i spil, nemlig som talsmand,« forklarede daværende bestyrelsesformand og overborgmester i Københavns Kommune Lars Weiss (S).

Nyheden blev præsenteret, som om man ønskede en mere udadvendt rolle til Alex Pedersen – manden, der spillede en nøglerolle for at trække Tour de France til Danmark.

Men ifølge B.T.s oplysninger var der tale om en egentlig afskedigelse fra bestyrelsens side, som i stedet indsatte Ida Bigum, kontorchef fra Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.

Alex Pedersen er i dag sat uden for reel indflydelse og har – på trods af sin stilling som talsmand – ikke sin daglige gang på kontoret i København.

Grand Départ Copenhagen Denmark Sådan er den danske Tour de France-start organiseret: Gennemførelsen af den danske Tour de France-start er organiseret i et interessentskab, som er stiftet til formålet. Her deltager Erhvervsministeriet, Københavns Kommune, Nyborg Kommune, Sønderborg Kommune, Vejle Kommune og Roskilde Kommune i bestyrelsen. Der er etableret et sekretariat, placeret på Københavns Rådhus, som står for den daglige drift af Interessentskabet og sikrer gennemførelsen af Grand Départ i Danmark. Ida Bigum Nielsen er direktør for sekretariatet. Alex Pedersen er talsperson.

Han varetager stadig enkelte opgaver for Grand Départ – eksempelvis til foredrag og fejringer – men er isoleret fra beslutningsprocessen.

En sigende detalje er, at man som medie skal igennem Grands Départs pressechef for at få en kommentar fra manden, der ellers officielt er projektets talsmand.

Alex Pedersen ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men har sendt dette skriftlige svar til B.T.

»Jeg deltager ikke i spekulationer og rygter i eller uden for medierne om de projekter, jeg deltager i – selvfølgelig heller ikke i forhold til den danske Tour-start. Jeg sagde i november om min nye rolle som talsperson, at jeg er glad for den løsning, jeg har fundet med bestyrelsen. Det står jeg også ved i dag.«

The official Tissot countdown clock is turned on when the Tour de France Grand Depart Trophy arrives at the City Hall Square in Copenhagen, Wednesday 23 March 2022. There are exactly 100 days until the Tour de France arrives in Denmark.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere The official Tissot countdown clock is turned on when the Tour de France Grand Depart Trophy arrives at the City Hall Square in Copenhagen, Wednesday 23 March 2022. There are exactly 100 days until the Tour de France arrives in Denmark.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Om sin nye rolle som talsmand skriver Alex Pedersen:

»Når jeg er rundt om i landet som talsperson, møder jeg stor begejstring, hvor alle glæder sig til en gul folkefest. Det var også min oplevelse, da vi forleden fejrede 100 dage til Tour-starten – på tværs af alle fem mål- og startbyer.«

Personer tæt på processen forklarer, at en markant årsag til fyringen var udfaldet af en tabt magtkamp i sekretariatet. At der ellers var styr på økonomi og aftaler, og »at alle lamper lyste grønt«, da Alex Pedersen blev tvunget ud af direktørposten.

B.T. har forsøgt at få en forklaring på, hvorfor bestyrelsen for Grand Départ – som blandt andet består af mål- og startbyernes borgmestre – valgte at afskedige Alex Pedersen.

Men borgmestrene i Sønderborg, Roskilde, Nyborg og Vejle ønsker ikke at svare og henviser i stedet til Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), der først indtrådte som bestyrelsesformand, efter Alex Pedersen var røget ud.

Overborgmesteren ønsker heller ikke at stille op til interview, mens Grand Départ-sekretariatets nye direktør, Ida Bigum, sætter følgende ord på udskiftningen i den stilling, hun altså selv har overtaget:

»Man må tage højde for, at alle store projekter og megaevents har sine faser. Man skulle kunne noget i en indledende, konceptualiserende og planlæggende fase, og så skal du kunne noget andet, når du skal til at eksekvere,« siger Ida Bigum.

Nogenlunde samme udlægning kom i den pressemeddelelse, som Grand Départ skrev i november, hvor rokaden blev forklaret med, at man nu gik ind i en fase, hvor »planlægning og eksekvering er i højsædet«.

Jesper Worre var ruteansvarlig for de tre danske Tour-etaper, men samarbejdet med den tidligere DCU-direktør blev pludselig afbrudt. Foto: Henning Bagger Vis mere Jesper Worre var ruteansvarlig for de tre danske Tour-etaper, men samarbejdet med den tidligere DCU-direktør blev pludselig afbrudt. Foto: Henning Bagger

Interne kritikere i det danske ben af Tour de France kalder det begyndelsen på en øget bureaukratisering og centralisering af magten omkring sekretariatet i Københavns Rådhus.

At de igangværende processer blev omstruktureret og skulle handle om ‘søjler og diagrammer’, og at »det, som mange frygtede«, blev til virkelighed – at hele projektet »pludselig blev københavnerstyret«.

Omlægningen førte til, at direktør Ida Bigum i begyndelsen af februar pludselig meddelte Jesper Worre, der var ansat som ruteansvarlig, at hun »anså hans leverance for færdiggjort«.

Om den beslutning forklarer hun i dag:

»Jeg oplever, at Jesper Worre som ekstern konsulent er blevet hyret til at planlægge ruterne og indgå de relevante aftaler om afspærring, bemandingsplan og så videre omkring ruterne. Det afleverer han til os, og vi får det godkendt hos ASO (Tour de France-løbsarrangør, red.). Så opgaven er afleveret.«

Jesper Worre er også underlagt tavshedspligt, og han ønsker derfor ikke at sætte ord på fyringen, men ifølge B.T.s oplysninger kom beslutningen som et enormt chok for den garvede cykelmand.

Jesper Worre har stået som hovedansvarlig for designet, planlægningen og den konkrete ruteføring på de tre danske etaper og var involveret i en lang række arbejds- og koordineringsopgaver på både nationalt og lokalt niveau.

Arbejdsopgaver, som han på ingen måde anså som færdiggjort, før Tour-feltets ryttere havde forladt dansk grund.

Forbløffelsen over fyringen var ifølge B.T.s oplysninger også stor blandt de personer, som Jesper Worre havde haft et tæt samarbejde med, og som forventede, at den ruteansvarlige ville forblive i sin rolle, indtil Touren på dansk grund var velafviklet.

En kilde involveret i forløbet hejser direkte advarselsflaget:

»Når man tager sådan en beslutning, skal man tage en risikovurdering. Det er der ikke blevet gjort her. Ingen har været på plads til at overtage for Worre. Man bringer løbet i fare. Der er et vakuum.«

I Grand Départ-sekretariatet anerkender man ikke, at man har fyret Jesper Worre. Direktør Ida Bigum forklarer, at man gik ind i en anden fase af planlægningen og ønskede at lave en såkaldt klippekortordning med den ruteansvarlige:

»Jesper har jo ikke være ansat, så en fyring er en præmis, jeg ikke kan genkende. Jeg oplever i vid udstrækning, at jeg har tilbudt Jesper en løsning, hvor vi bibeholder hans kompetencer og hans historik i projektet.«

Direktøren mener, at det var nødvendigt at hjemtage opgaverne til sekretariatet på Københavns Rådhus, fordi for meget ansvar var placeret hos Jesper Worre.

»Jeg har vurderet, at det var en for skrøbelig konstruktion at have en ekstern konsulent, der skulle være det eneste menneske, der bestrider den her viden og har ansvaret for opgaverne,« siger hun og fortsætter:

»For mig at se har det været nødvendigt, at der i organisationen var en tydelig opgavefordeling, hvor vi sikrer, at der ikke er nogen aftaler, der overses eller tabes mellem to stole. Hvis du havde en forretningskritisk opgave, ville du så være tryg ved, at det kun var et menneske uden et direkte ansættelsesforhold, der havde ansvaret for det?«

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), er bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen Denmark. Foto: Philip Davali Vis mere Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), er bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen Denmark. Foto: Philip Davali

Ifølge Ida Bigum sidder fire personer nu med de arbejdsopgaver, som Jesper Worre i første omgang bestred, men hun mener ikke, det har været en fordyrelse at stoppe samarbejdet med den ruteansvarlige:

»Det var folk, jeg ville have ansat alligevel.«

Samtidig afviser hun den kritik og bekymring, som flere både internt i den danske Tour de France-enhed og generelt i cykelmiljøet bringer på bordet: at der ikke længere er en eneste person i Grand Départ, som har erfaring med at arrangere cykelløb.

»Vi har et stærkt samarbejde med ASO, der har arrangeret cykelløb i over 100 år. Så har vi et stærkt samarbejde med DCU (Danmarks Cykle Union, red.), som er nogle af dem, der arrangerer flest cykelløb i det her land. Og hele logikken bag, hvordan etaperne ser ud som de gør, er baseret på cykelfaglig viden. Det piller vi ikke ved. Så jeg oplever ikke, at det er et problem.«