Han stoppede på TV 2 tidligere på året. Men Brian Nygaard kommer alligevel til at dække Tour de France i år.

'Jeg har glædet mig til at fortælle, at jeg er blevet ansat som ekspert hos DR Sporten til Tour de France i år!' skriver Brian Nygaard i et opslag på Twitter.

Tilbage i marts fortalte han, at han stoppede som cykelkommentator hos TV 2, fordi de ikke kunne blive enige om vilkårene for at forlænge samarbejdet.

»Jeg har haft tre fantastiske år og har lært meget og har virkelig nydt det og haft det enormt sjovt med det. Og så har vi bare ikke kunnet blive enige om at lave en ny aftale, og der er ikke tale om, at jeg på nogen måder smækker med døren,« fortalte Brian Nygaard til B.T.

»Det er jo almindeligt, at man nogle gange ikke kan blive enige. Det er der overhovedet ikke noget kontroversielt i,« lød det derudover.

Udmeldingen kom efter, det kom frem, at han ville flytte til Californien for at drive en vingård.

»Her er nogle personlige nyheder. Min familie og jeg flytter til Californien, hvor vi skal drive en vingård. Hvorfor? Fordi drømme faktisk går i opfyldelse indimellem,« skrev han i et opslag på Twitter.

Derudover fortalte han i marts, at hans plan var at skrive om cykelsport for Weekendavisen.

Ud over sit arbejde som kommentator har Brian Nygaard også været helt tæt på det professionelle cykelfelt.

Han har således både været pressechef i en længere årrække for Bjarne Riis’ Team Saxo Bank, administrerende direktør for Leopard-Trek og kommunikationschef for australske Orica-GreenEDGE.