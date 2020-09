Den danske cykelpersonlighed Brian Holm er havnet i lidt af et ord-klammeri med det store tyske medie Bild.

Det hele startede med, at Brian Holm lavede et langt opslag på sin instagram-profil, hvor han drillende stak til den danske Tour-stjerne Kasper Asgreen - som 57-årige Holm til dagligt er sportsdirektør på Deceunick-Quick-Step.

Kasper Asgreen havde i starten af Touren udtalt, at han var lidt træt i stængerne efter tre etaper i det sydfranske - og det kunne Brian Holm ikke lade være med at kommentere på.

Brian Holm underholder om sin tid på tyske Team Telekom, hvor der ikke var højteknologiske busser, hvor han var tvunget til at spise sauerkraut, lytte til Bjarne Riis' dårlige musik, være sammen med kedelige tyskere og så videre.

Vis dette opslag på Instagram Dear @k_asgreen if you think you are tired after 3 days “coupe de pedale” in south of France I will tell you about Tour 96. Heppe, @udo.boelts @aldag.rolf and Henn was pulling the peloton for 3 weeks through heat waves, thunderstroms, wet cobbels, Pyrenees, Alps, Voges, Holland, Belgium. We had no fancy bus or a hipster cook with sailor tattoos and a funny hat, press officers did not exist, we spoke with our heart and when somebody beated us, we did not congratulate them on fucking facebook. I shared room with Riis and listend to his shitty taste of music for 3 weeks (my ears is still bleeding). Now 24 years after I still wake up middle of the night, sweating like a shot pony having nightmare about stage 16 through 44 degree massif central to Hautacam.. We never saw our boss Walther Godefroot smiling and Riis, Zabel and Ullrich was not exactly stand-up comedians either,- trust me. In Paris after winning GC and half of the stages we ate sauerkraut because it was the favorite food of all the scheisse Fritz’s. So dear Kasper, if you feel tired and unwell, give me a call and I tell you about real life. Have a good drive in the air condition-high tech-team bus, enjoy your protein-strawberry-milkshake, remember cycling is your religion and say hi to the boys. Good luck Et opslag delt af Brian Holm (@holm12.16) den 2. Sep, 2020 kl. 1.23 PDT

»Så kære Kasper, hvis du føler dig træt og utilpas, så giv mig et kald, så jeg kan fortælle dig om det virkelige liv. Hav en god køretur i jeres air condition-high tech-holdbus, nyd din protein-jordbær-milkshake, husk at cykling er din religion og sig hej til drengene,« slutter Brian Holm beskeden til den unge dansker.

Det opslag har tyske Bild skrevet en artikel om, og de fremhæver i rubrikken, at Brian Holm kaldere tyskere for 'skide Fritz'er'.

Det store tyske medie oversætter Brian Holms opslag - og får samtidig sendt en stikpille af sted til allersidst.

»Kun én ting glemmer Holm: I 2007 indrømmede han at have dopet sig med Epo to gange i 1996. Det hørte vel også datiden til,« skriver Bild.

Det svirp med halen kunne Brian Holm ikke lade stå ubesvaret, så han postede endnu et Instagram-opslag.

Og billedet er ikke til at tage fejl af!

Brian fremviser - klædt i denim - sin midterste finger ledsaget af et kækt smil og teksten:

»Kære Bild. Ønsker jer alle en god dag.«

Vis dette opslag på Instagram Lieber @sport_bild Wünsche euch allen einen schönen Tag Et opslag delt af Brian Holm (@holm12.16) den 4. Sep, 2020 kl. 12.38 PDT

Brian Holm kørte for Team Telekom fra 1993 til 1997.

Her var han en afgørende hjælperytter for først Bjarne Riis og siden Jan Ullrich, der vandt Tour de France i henholdsvis 1996 og 1997.

I dag arbejder han - ved siden af tjansen som sportsdirektør - som ekspertkommentator for Eurosport.

Og så har han sammen med Jesper Skibby lavet en lang række små videoer for B.T., hvor der er røverhistorier i lange baner. Se én af dem øverst i artiklen.