Han er den, alle taler om.

En fantastisk, vanvittig, surrealistisk og fuldstændig forrygende historie, efter han vandt tirsdagens Tour de France-etape.

Mark Cavendish er på alles læber efter en genfødsel og et comeback af en karakter, der sjældent er set i cykelsporten.

Men efter han kørte i mål i Fougères – hvor han i øvrigt tidligere har vundet en Tour de France-etape – sendte den 36-årige brite tanker i retning af Danmark. Ja, den er god nok.

Det er nok overskredet her og knap så professionelt. Brian Holm om forholdet til Mark Cavendish

»Jeg ville ønske, at der havde været Tour-start i Danmark i år. Det kunne det selvfølgelig ikke på grund af EM i fodbold, men hvis jeg kan finde på en undskyldning for at tage til Danmark næste år – også selvom jeg ikke skal køre – så kommer jeg,« siger Mark Cavendish.

»Så simpelt er det,« fortæller han i en såkaldt story på Instagram.

Mark Cavendish vandt VM i landevejscykling i København for 10 år siden, og den dag i dag er det stadig en by og et sted, der står hans hjerte mere end bare nært.

»Det er den fedeste by på kloden. De bedste folk på planeten. Jeg elsker det!« siger han og sender en hilsen til en helt speciel person.

Mark Cavendish og Brian Holm har kendt hinanden i mange, mange år. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mark Cavendish og Brian Holm har kendt hinanden i mange, mange år. Foto: Nils Meilvang

»Min bedste ven i hele verden, Brian Holm, er fra København.«

Den tidligere danske cykelrytter bekræfter da også det specielle forhold, han har til Mark Cavendish. For det viser sig, at de ikke bare er venner.

»Jeg var best man til hans bryllup. Hvor mange er man lige det for? Det kræver jo noget specielt,« fortæller Brian Holm.

Cavendishs genfødsel kommer i kølvandet på en række hårde år, hvor britens niveau forsvandt, og han stort set ikke var i nærheden at vinde noget.

Mark Cavendish sender stor ros til Danmark. Foto: Instagram/letourdk Vis mere Mark Cavendish sender stor ros til Danmark. Foto: Instagram/letourdk

Og i den periode stillede en masse mennesker spørgsmålstegn ved, hvorfor Brian Holm holdt kontakten med den fallerede stjerne.

»Da han var helt nede på bunden, spurgte folk mig, hvorfor jeg havde så meget kontakt med ham. Men at være best man forpligter, også i dårlige tider. Vi er meget tætte, og det er nok ikke et forhold, der var gået for 20 år siden i cykelsporten.«

»Det er nok overskredet her og knap så professionelt, men jeg bliver jo også berørt over, at vi får ham ind på holdet,« siger Deceuninck-Quick-Step-sportsdirektøren.

Han havde også svært ved at holde den professionelle distance, da han kommenterede tirsdagens sejr til Cavendish.

»Det kom bag på mig, at jeg blev så glad. Det kom virkelig bag på mig. Jeg kunne ikke tænke tanken til ende om, at han vandt. Men jeg tror ikke, at jeg var den eneste, der fik en klump i halsen, da det lykkedes.«

Efter sejren har Brian Holm fået opkald fra nær og fjern.

Selvfølgelig en del tidligere cykelryttere, men faktisk også et helt særligt et af slagsen.

»Det har været noget særligt. Den engelske designer Paul Smith ringede. Det er ikke kun folk i inderkredsen, det var ringe i vandet, der bredte sig. Det er en god historie. En mand, der har været helt nede på bunden af den dybeste brønd, et sort hul. Han kommer op igen, og det kan ikke blive meget bedre.«

Tårerne trillede ned af Mark Cavendishs kinder, da han vandt tirsdagens etape. Foto: TIM DE WAELE Vis mere Tårerne trillede ned af Mark Cavendishs kinder, da han vandt tirsdagens etape. Foto: TIM DE WAELE

Da Mark Cavendish skrev under med Deceuninck-Quick-Step ved årsskiftet, rynkede rigtig mange med øjenbrynene.

For hvad skulle en mand med sine bedste år bag sig, på et af verdens bedste cykelhold?

Den 36-årige supersprinter har dog sat alle, der tvivlede på ham, på plads. Men det var slet ikke givet, at han skulle køre Tour de France.

»Jeg foreslog Patrick Lefevere (holdbossen, red.) til Coppa Bartali, at man kunne overveje Cavendish til Touren. Da jeg ringede til ham og sagde det, kom han med et kortfattet svar: 'Nice with ambitions (det er godt at have ambitioner, red.),'« siger Brian Holm om de knastørre ord fra Lefevere.

Men den helt usandsynlige historie er lykkedes.

Og det skyldes i høj grad, at Cavendish har ændret sig, men samtidig har holdt fast i noget af det samme, mener Holm.

»Mark kommet tilbage i en mere ydmyg udgave, der er blevet lidt klogere på livet og sin omgangskreds. Det er en del af at blive ældre, at få skuffelser og absorbere dem,« forklarer sportsdirektøren.

»Mange mister ilden med kone og børn og mange penge. Men det hul, han kører igennem i går (tirsdag, red.) under spurten. Det er sådan noget, som en vild ung mand på 22 gør. Ham her er 36, og han gør det stadig.«

Det krævede dog lige et par dage, før Cavendish følte sig som en fisk i vandet igen til verdens største cykelløb.

»Han sagde til mig, at han lige skulle i gang under de første dage i Touren. Han tænkte 'hold nu kæft, gør jeg virkelig det her frivilligt. Det er jo et galehus.' Men på tredje etape havde han fundet sig til rette igen,« fortæller Brian Holm.

Mark Cavendish erobrede også den grønne pointtrøje ved tirsdagens etapesejr.