»Når man pisser på etapen, så stopper den gule trøje, når udbruddet er afsted. Alle stopper med den gule trøje, og så kommer de tilbage.«

Sådan lød det rimelig bramfrit fra Tadej Pogacar, da han fik stille et noget anderledes spørgsmål ved et pressemøde.

For spørgsmålet fik en del journalister til at spærre øjnene op, da den slovenske superstjerne blev spurgt ind til, hvordan man egentlig gør, når man skal på toilettet under en etape.

Men Tadej Pogacar er frygtløs, og heller ikke i den situation, var han ikke bange for at svare.

epa10739161 White Jersey best young rider Slovenian rider Tadej Pogacar (R) of team UAE Team Emirates and Yellow Jersey overall leader Danish rider Jonas Vingegaard of team Jumbo-Visma react at the start of the 10th stage of the Tour de France 2023, a 167.2 km race from Vulcania to Issoire, France, 11 July 2023. EPA/MARTIN DIVISEK Foto: Martin Divisek/EPA/Ritzau Scanpix

»Nogle gør det også, mens de sidder på cyklen,« siger UAE-rytterne om teknikken, der består i at trække ud i det ene bukseben træde af på naturens vegne.

»Personligt prøver jeg kun at gøre det en – max to gange – per etape, når der er momenter, hvor man ved, man kan komme nemt tilbage.«

Og så er der en hovedregel for Pogacar.

»Jeg gør det aldrig alene!«

Men Tadej Pogacar var ikke færdig.

For et særligt scenario må bare IKKE ske – for ellers er det ude med en, lød det fra Jonas Vingegaards store rival.

»Hvis man skal lave stort? Så er du færdig. Det er slet ikke godt. Så er det tomme ben, og det er svært at komme tilbage.«

