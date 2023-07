Med vanlig sans for dramatik har Tour de France valgt at lægge en hård stigning ind som afslutning på tirsdagens nervepirrende enkeltstart.

En beslutning, som stiller Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard i et dilemma, der potentielt kan koste Tour de France-sejren

Skal man skifte enkeltstartscyklen ud med en almindelig ryttercykel på sidste stigning?

Nu bekræfter Tadej Pogacars danske holdkammerat Mikkel Bjerg, at sloveneren har tænkt sig at satse butikken og foretage et cykelskift.

»Planen var, at jeg skulle øve cykelskiftet med vores mekaniker, så han har prøvet det mange gange, når det er Tadejs tur. Ja, ja … han skifter,« siger danskeren på målstregen.

Mikkel Bjerg, som ellers er en habil enkeltstartsrytter, tog den med ro på tidskørslen. Hans vigtigste formål var at teste cykelskiftet.

»Der er næste to kilos forskel på vores enkeltstartcykel og vores landevejscykel. Det er to kilo mindre at slæbe op ad stigningen, og det kan i sidste ende være med til at gøre en forskel.«

Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard duellerer i en af Tour-historiens mest spændende udgaver. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard duellerer i en af Tour-historiens mest spændende udgaver. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Og hvad gør Jonas Vingegaard så? Team Jumbo-Visma vil ikke afsløre, om danskeren også planlægger at skifte cyklen ud i bunden af den afsluttende stigning.

»Det kommer vi ikke til at kommentere. Vi ser, hvad de gør ude på ruten, og så kan de se, hvad vi gør,« siger pressechef Ard Bierens til B.T.

Eksperter anslår, at det koster imellem 10 og 15 sekunder i den samlede tid at skifte cykel. Tid, som UAE-holdet altså har vurderet, at Tadej Pogacar kan hente på stigningen på sin almindelige cykel.

Den afsluttende Cote de Domancy-stigning måler 2,5 kilometer og har en gennemsnitlig stigningsprocent på 9,4. Reelt set er stigningen dog en del længere – da bakken fortsætter helt til målstregen i Combloux tre kilometer senere.

