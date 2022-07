Lyt til artiklen

Først var han ikke velkommen, men pludselig åbnede en dør sig.

Bjarne Riis har haft en særdeles turbulent indledning på årets Tour de France.

Han er nemlig ikke inviteret til nogen officielle Tour-arrangementer, og det har været en bitter pille at sluge for danskeren.

Særlig at overvære onsdagens holdpræsentationen fra Vejle - uden at være en del af det - var en følelsesladet oplevelse for Bjarne Riis. Det fortæller han til sin søn Thomas Riis i podcasten Radio Riis på POV International.

Bjarne Riis. Foto: BRENTON EDWARDS Vis mere Bjarne Riis. Foto: BRENTON EDWARDS

»Jeg sad på min havetraktor sidst på eftermiddagen. Jeg tænkte: Okay, om lidt starter det, så er der holdpræsentation. Skal jeg slå græs, eller skal jeg se den præsentation?,« siger han.

Efter den kortere overvejelse valgte Bjarne Riis at følge sit cykelhjerte og se holdpræsentationen.

»Det var en speciel oplevelse for mig. Den var hård, det var den. Det var absolut ikke nemt at se, men jeg så det alligevel,« siger han.

Herefter konkluderede den danske cykelstjerne, at der ikke er noget at gøre ved det. »Sådan er livet,« udtrykte han.

Her er de danske etaper Fredag 1. juli

København-København (enkeltstart, 13 km) 16.00-19.10

Se detaljer Lørdag 2. juli

Roskilde-Nyborg (202 km) 12.15-17.10

Roskilde > Lejre > Holbæk > Kalundborg > Nyborg

Se detaljer Søndag 3. juli

Vejle-Sønderborg (182 km) 13.05-17.25

Vejle > Kolding > Christiansfeld > Haderslev > Aabenraa > Sønderborg

Se detaljer

Den manglende officielle Tour de France-invitation har dog ikke stoppet Bjarne Riis i at komme bag Tour-afspærringerne.

Bjarne Riis fortæller yderligere i podcasten, at han har lavet aftaler med Bygma og Skoda, der dermed inviterer danskeren indenfor.

Her skal Bjarne Riis holder taler til de to virksomheders gæster, fortæller han.