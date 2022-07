Lyt til artiklen

Et bizart optrin fandt sted, da Michael Matthews kørte over stregen som sejrherre af 14. etape lørdag.

For få øjeblikke efter han havde jublet over sin flotte triumf, strøg en løbsofficial over målstregen og direkte hen til en tilskuer. Her flåede vedkommende et grønt flag ud af hænderne på tilskueren og tog det med, viste tv-billederne.

Optrinnet har fået flere af B.T.s læsere til at efterspørge en årsag i vores liveblog.

Flaget nåede lige præcis at vende i retningen af kameraet og afsløre sit budskab.

.@AntonGomezReino e @Pam_Angela_ xunto co resto de deputadas de @En_Marea amosando o seu apoio áveciñanza de Mos na reivindicación da paralización do Centro Comercial da Tameiga. Coidemos o patrimonio natural que temos. Non á súa explotación para os beneficios de só uns poucos. pic.twitter.com/gwx8JCxXFE — Podemos Galicia (@Podemos_Galicia) November 22, 2018

'Centro comercial NON en Tameiga,' stod der skrevet på spansk (Nej til indkøbscentret i Tameiga, red.). Og for at finde årsagen til protestflaget skal vi rejse 1400 kilometer øst fra målbyen Mende i Frankrig, hvor optrinnet fandt sted.

Her lander vi nemlig i den spanske havneby Vigo, der huser fodboldklubben Celta Vigo, der har haft flere danske spillere på holdet de seneste år.

Fodboldklubben står i spidsen for et stort kommercielt projekt, hvor man bygger nye sportsfaciliteter samt et indkøbscenter i området Tameiga. Da planerne blev frigivet i 2018, mødte det massiv modstand fra lokalområdet, der frygtede for naturen og drikkevandet i området.

Den protest har siden vokset sig større og større, inden flaget endte på målstregen i dette års Tour de France. Blandt andet er der også lavet en dokumentarfilm om lokalsamfundets kamp mod projektet.

På trods af protesterne forventes det stadig, at projektet får lov at blive bygget videre.

Klimaet har også tidligere været i centrum under dette års Tour de France. Tidligere på ugen blev Tour-feltet stoppet af klimademonstranter, der satte sig på ruten. Der lykkedes med at standse løbet for en stund, inden rytterne fik lov at køre videre.