Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jonas Vingegaard bliver en del af en eksklusiv klub onsdag.

Jo, jo, det er han bestemt allerede som nykåret vinder af Tour de France, men når han skal fejres i København, bliver han del af en helt speciel skare af danske atleter.

For når han lander i Kastrup Lufthavn med privatfly, skal han igennem København i cabriolet via samme rute som EM 1992-vinderne samt håndboldherrerne tidligere har kørt ad, når de er blevet hyldet på Rådhuspladsen.

På ruten vil han blive tæt flankeret af motorcykelbetjente, der skal sørge for, at turen glider, som den skal. Derfor vil ruten ikke være totalt afspærret for normal trafik.

Her er Vingegaards rute * Vingegaard kører i cabriolet gennem København fra lufthavnen omkring klokken 12. Han kommer dog ikke ind gennem ankomsthallen. * Optoget begynder i krydset mellem Tårnbyvej, Saltværksvej og Amager Landevej. Her kører Vingegaards bil, der ledsages af Københavns Politi, ad Amagerbrogade, Christmas Møllers Plads og Torvegade. Dernæst kører optoget over Knippelsbro, ad Vindebrogade og Stormgade. Herefter drejer optoget ned ad H.C. Andersens Boulevard og ind på Rådhuspladsen. Kilde: Ritzau

»Jeg kan ikke oplyse det præcise antal af motorcykler, men vi har nummeret antallet efter ruten samt hvor lang kortegen af biler er. Betjentene vil spærre af fra kryds til kryds,« siger Jesper Bangsgaard, vicepolitiinspektør i Københavns Politi, til B.T.

Man skal dog ikke frygte, at man ikke kan få et glimt af Tour de France-vinderen.

»Man kører så tilpas langsomt, at man ikke kommer op til dem, der kører i en almindelig hastighed foran. Folk skal også have tid til at vinke til Jonas Vingegaard,« siger han.

Med politiets rige erfaring med ruten fra tidligere lejligheder forventer Bangsgaard, at det hele glider som normalt, men han har en vigtig opfordring til de danskere, der stiller op langs ruten.

Og det er at holde øje med trafikken. For den fortsætter, som den plejer, selvom Vingegaard er på alles læber i disse dage.

»Vi kommer til at gå ud på sociale medier med, hvordan vi gerne vil have, folk gebærder sig. Vi vil virkelig gerne have, at folk holder sig fra kørebanen og bliver stående på fortovet. Det bliver fuldstændig som Tour de France, hvor der kommer motorcyklister op langs feltet for at spærre det næste kryds af,« siger Bangsgaard.

B.T. følger hele fejringen onsdag, og du kan selvfølgelig følge med i vores liveblog.