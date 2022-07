Lyt til artiklen

Der er mange danskere denne sommer, som har lært ordene 'Jumbo' og 'Visma' at kende i forbindelse med Jonas Vingegaards Tour de France-sejr.

Direktør i Visma Dinero er den kendte iværksætter Martin Thorborg, som selvfølgelig var til stede, da Jonas Vingegaard, som en del af sin hyldest, slog vejen forbi Vismas hovedkontor i København.

Og selvom Martin Thorborg har prøvet en del i sin karriere, er dette alligevel noget af det største.

»I forhold til marketingoplevelser, så er det her nummer et (oplevelse i karrieren, red.). Det er jo helt åndssvagt. Man regner jo ikke med, at når man tegner sådan et sponsorat, at det går så godt, som det er gjort. Det var jo ikke et super hold, der blev indkøbt for nogle år siden, men det er det i dag, og det er et kæmpe scoop,« sagde han til B.T.

Jonas Vingegaard fejres på Rådhuspladsen i København, onsdag den 27. juli 2022. Jonas Vingegaard vandt Tour de France 2022 søndag. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Jonas Vingegaard fejres på Rådhuspladsen i København, onsdag den 27. juli 2022. Jonas Vingegaard vandt Tour de France 2022 søndag. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Derfor virker det da også oplagt, at Visma fortsætter med sit sponsorat af cykelholdet.

»Det er ikke op til mig, det er noget, de beslutter i Norge, men det kunne jeg godt forestille mig, at de pønser på. Det ville jeg i hvert fald selv gøre,« sagde Martin Thorborg om muligheden for en forlængelse.

Visma gav en gavekurv til Jonas Vingegaard med nogle godter, han kan nyde hjemme på sofaen, når han snart får sig en velfortjent ferie.

Der var dog også gaver den anden vej, da sponsorerne fik tre udgaver af de trøjer, som Jumbo-Visma vandt. Den gule førertrøje, den prikkede bjergtrøje og den grønne pointtrøje.

Udover dette kan Martin Thorborg også tage sig en masse inspiration med fra Jonas Vingegaards bedrift.

»Det, der inspirerer mig mest, er egentlig det, hans træner sagde forleden om, at Jonas basalt set aldrig havde vundet en skid, men han var første mand ude på cyklen, uanset om det regnede, sneede eller solen skinnede.«

»Jeg kan godt lide en outsider, en der kæmper sig op nedefra. Det her jeg enorm respekt for, og det er en enorm inspiration fra folk, der måske ikke føler, at de har et talent. Men hårdt arbejde slår altid talent.«

Cykelfeberen, som må siges at have ramt Danmark, har dog ikke ramt Martin Thorborg i sådan en grad, at han selv skal på cyklen fremover.

»Jeg går, jeg elsker at gå, og så tager jeg toget. Det er mine discipliner, og dem vinder man desværre ikke medaljer på,« lød det fra den smilende direktør, som kunne se flere hundrede af sine medarbejdere stille sig i kø for at få en autograf og et billede med den nykårede vinder af Tour de France.