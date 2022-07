Lyt til artiklen

»Jeg ved ikke, hvorfor folk tror, at de skal være bedst eller perfekt til alting. Det er jeg klar over, at jeg ikke er. Jeg er nok bare menneskelig.«

Betragtningen kommer fra Rosa Kildahl, mens hun er ved afmåle mængden af chili, der skal i en gulerodskage, som efterhånden er blevet kendt i både underholdnings- og sportsverdenen.

Det var nemlig den kage, hun havde med til castingen på 'Den store bagedyst' tilbage i 2017, hvor humørbomben fra Glyngøre kom til semifinalen – og så fik den også opmærksomhed til verdens største cykelløb, Tour de France, sidste år.

For at gøre sig bemærket og vise sin opbakning til svigersønnen og cykeltalentet Jonas Vingegaard, bragte hun nemlig netop gulerodskagen i spil.

Rosa kalder gulerodskagen for »tæskesund,« fordi en tredjedel af kagen består af gulerødder. Foto: Byrd/Brian Bjeldbak Vis mere Rosa kalder gulerodskagen for »tæskesund,« fordi en tredjedel af kagen består af gulerødder. Foto: Byrd/Brian Bjeldbak

»Når de kører til Touren og kommer drønende med 50 kilometer i timen, er man nødt til at gøre sig bemærket på en anderledes måde, hvis Jonas skal have en anelse om, hvor vi står. Så i stedet for at råbe 'kom så Jonas,' ville jeg råbe 'gulerodskage',« husker Rosa.

Men om hun overhovedet fik råbt navnet på hele familiens favoritkage, er hun ikke helt sikkert på.

»Jeg kan simpelthen ikke huske det – det gjorde jeg nok – men man bliver så befippet, når de kommer cyklende. Og alting er så hektisk til Tour de France,« siger Rosa og kommer i tanke om, at der ikke kom olie i kagedejen, før den blev smidt i ovnen.

»Nå. Det sker der ikke noget ved,« fastslår hun.

Rundt om Rosa Født i 1957 og bor i Glyngøre.

Gift med Carsten og har to voksne børn og tre børnebørn.

Har deltaget i tv-programmer som 'Den store bagedyst' i 2017 og i 'Vild med dans' i 2018.

Nu holder Rosa foredrag, andre events og har sin egen YouTube-kanal, 'Rosa uden filter'. Hun har desuden skrevet en bog af samme navn.

Og her vender vi tilbage til det uperfekte, som Rosa i den grad er fortaler for. Hun mener, at man ikke kan komme gennem livet uden at dumme sig – og det skal man bare tage med oprejst pande.

»Selv er jeg jo ikke sådan en, der holder mig tilbage, når jeg er ude. Så jeg kommer ofte galt af sted,« griner 64-årige Rosa.

Rosa Kildahl blev kendt i hele Danmark, da hun deltog i tv-programmet 'Den store bagedyst'. Foto: Byrd/Brian Bjeldbak Vis mere Rosa Kildahl blev kendt i hele Danmark, da hun deltog i tv-programmet 'Den store bagedyst'. Foto: Byrd/Brian Bjeldbak

Og især når det handler om cykelløb, kan kæden sommetider hoppe af for den tidligere bagedystdeltager. Før hun kom i familie med en professionel cykelrytter, var hendes viden omkring sportsgrenen nemlig meget begrænset, fortæller hun.

»Dengang vidste jeg bare, at det handler om at komme først i mål. Altså at ham, der kommer først over målstregen, vinder, men sådan er det jo ikke. Man er en del af et hold, og man har forskellige funktioner på forskellige dage afhængigt af ruten.«

»Jeg er blevet meget klogere – ikke klog – men dog klogere end før. Men der skal heller ikke så meget til, fordi jeg kom fra nul,« indrømmer Rosa.

Det har overrasket hende, hvor »vildt hårdt arbejde« cykling er. Og i hvor høj grad rytterne selv er ansvarlige for at passe deres træning – i en verden, der er langt fra hendes egen – nemlig hvor det handler om at være den bedste.

»Men det har jeg stor respekt for. Det er fantastisk, at Jonas kan holde sig selv til ilden på den måde. Det er altså flere timers træning om dagen, uanset hvor meget det regner, og der er ikke noget, der hedder fri i weekenderne. Han skal altid være på,« siger Rosa og bliver rørt til tårer af ren stolthed over sin svigersøn.

Men selvom det er benhårdt arbejde at være professionel cykelrytter, er der heldigvis plads til et stykke af Rosas gulerodskage.

»Jonas elsker den, og så må han kompensere på en anden måde ved at spise den,« fortæller hun.

Rosa med sin mand, Carsten, datteren, Trine, og svigersønnen, Jonas Vingegaard. Foto: Facebook/Trine Marie Hansen Vis mere Rosa med sin mand, Carsten, datteren, Trine, og svigersønnen, Jonas Vingegaard. Foto: Facebook/Trine Marie Hansen

Rosa skal igen i år med til årets Tour de France og være »mama-Rosa,« for både datteren, Trine, og barnebarnet Frida.

»Det kan være lidt turbulent at køre så meget rundt for en pige på knapt to år, så nogle dage vil vi blive hjemme fra løbet, og så kan Trine selv tage ud. Det er vigtigt for Jonas, at Trine er til løbene – og at han ved, at jeg har øjne på Frida. Og Trine også. Vi er jo et hold på tre tøser, siger Rosa storsmilende.