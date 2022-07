Lyt til artiklen

Flere børn til Familien Vingegaard!

Jonas Vingegaard svigermor, Rosa Kildahl, lægger ikke skjul på, at de ønsker, at der kommer flere børn til familien.

»Det må vi da håbe,« siger Rosa Kildahl og krydser fingre, da hun bliver spurgt ind til, om hendes barnebarn, Frida, skal være storesøster.

»Jeg tror da ikke, at der er ret mange, der bare ønsker at få ét barn. Ikke i vores familie – det bruger vi ikke i vores familie,« griner hun.

Rosa Kildahl med datteren, Trine Marie Hansen, barnebarnet, Frida, manden, Carsten, og statsminister Mette Frederiksen til fejringen af Jonas Vingegaard efter Tour-triumfen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rosa Kildahl med datteren, Trine Marie Hansen, barnebarnet, Frida, manden, Carsten, og statsminister Mette Frederiksen til fejringen af Jonas Vingegaard efter Tour-triumfen. Foto: Mads Claus Rasmussen

I forbindelse med fejringen på Københavns Rådhus snakkede Tour de France-vinderen i øvrigt, om han meget gerne vil giftes med sin udkårne, Trine Marie Hansen.

Men det vil svigermor Rosa Kildahl ikke presse på for.

»Jeg er jo kun svigermor, det er jo ikke arrangeret ægteskab, det her. Det er jo ren kærlighed,« siger hun.

Og kærlighed, det har hun haft til sin svigersøn hele vejen gennem årets Tour de France, hvor hun sammen med sin datter, Trine Marie Hansen, og barnebarnet, Frida, har fulgt Jonas Vingegaard fra København til Paris.

Jonas Vingegaard og familien blev modtaget til kæmpe hyldest på Københavns Rådhus' balkon. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jonas Vingegaard og familien blev modtaget til kæmpe hyldest på Københavns Rådhus' balkon. Foto: Bax Lindhardt

Søndag kunne han lade sig kåre som Tour-vinder på Champs-Élysées som den første danske i 26 år.

Allerede tirsdag begyndte fejringen i Holland, inden turen onsdag gik til Danmark, hvor Rosa Kildahl, der deltog i Den Store Bagedyst i 2017, naturligvis også var til stede.

»Nu sænker man jo skuldrene, og så kommer følelserne, og man bliver mindet om det (Tour-sejren, red.). Og det er jo en god ting,« siger hun stolt om sin svigersøn – med tårer i øjnene.

»Det er jo stolthed og kærlighed. At man har sådan en så tæt på, og som er en del af ens familie, som kan levere både på det rent sportslige, men også måden, han gør det på. Og som også har familien in mente hele tiden.«

