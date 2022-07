Lyt til artiklen

»Jeg hylede og heppede – og så grinte jeg. Der var fuld gas på!«

B.T. møder Rosa Kildahl, tidligere Bagedyst-deltager, med en øl i hånden kort efter hendes svigersøn Jonas Vingegaard som den første cyklede over målstregen og endda også sikrede sig den gule førertrøje i Tour de France onsdag eftermiddag.

»Vi skulle lige have nerverne til at falde til ro – vi stod og heppede foran en storskærm – så jeg trængte virkelig til en kold øl,« siger hun med et kæmpe smil på læben.

Rosa Kildahl og resten af Jonas Vingegaards familie havde ikke mulighed for at stå på toppen af det bjerg, hvor målstregen var placeret, så de så etapen på en storskærm sammen med en gruppe fra England.

Rosa Kildahl er rørt til tårer. Foto: Rasmus Rask Vis mere Rosa Kildahl er rørt til tårer. Foto: Rasmus Rask

Og dem fik hun hurtigt overbevist om, at Jonas Vingegaard tog den gule trøje i dag.

»De fandt ud af, at vi var familie i løbet af et par timer. Og de kunne jo godt se, han var god. Så de begyndte også at heppe. De fik danske flag – og vi fik dem med på gaden, da Jonas kørte forbi,« siger Rosa Kildahl meget begejstret.

»Vi er lidt spændt på at høre Jonas, om han så os.«

Hun får tårer i øjnene, da B.T.s journalist spørger hende, om hun vil sætte ord på sin svigersøns præstation.

»Man kunne bare se i hans øjne, at han var så fokuseret. Han var stædig og ... simpelthen fantastisk,« siger hun og tørrer tårerne væk.

Hun håber på, han holder på den gule trøje. Men det må tiden vise, lyder det.

Det er første gang siden 2007, at en dansker nu skal køre i den gule førertrøje i Tour de France. Dengang havde Michael Rasmussen trøjen. I alt har nu syv danskere haft førertrøjen gennem historien. Vingegaard kører Tour de France for blot anden gang i karrieren. Sidste år overraskede han alt og alle ved at blive nummer to samlet efter Tadej Pogacar.