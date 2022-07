Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun havde tilbagelagt over 175 kilometer, men kort før mål gik det galt.

For da den italienske rytter Elisa Borghini fra Trek Segafredo-holdet førte an i feltet på 5. etape af kvindernes Tour de France, tog hun en – mildt sagt – forkert beslutning.

Den tidligere italienske mester drejede nemlig af i et sving kørt før opløbet til målstregen, da hun skulle hjælpe sin holdkammerat Elisa Balsamo frem i feltet.

Der var bare lige ét problem. Hun drejede af i en helt forkert retning.

Elisa Borghini. Foto: JASPER JACOBS Vis mere Elisa Borghini. Foto: JASPER JACOBS

I et blødt højresving valgte Borghini noget overraskende at køre til venstre, mens resten af feltet kørte til højre.

»Jeg kendte afslutningen og vidste, at jeg skulle køre ligeud, men pludselig skulle jeg så køre til venstre, troede jeg,« forklarede den italienske rytter til L'Equipe efter etapen, inden hun tilføjede:

»Jeg nåede at panikke, fordi jeg ikke forventede det her sving. Undskyld allesammen. Jeg håber trods alt, at jeg fik jer til at grine lidt.«

Etapen blev vundet af hollænderen Lorena Wiebes efter en massespurt.

Sejren blev dog overskygget af det gigantiske styrt, som halvdelen af feltet var involveret i med cirka 45 kilometer til mål.

Et styrt, der kostede danskeren Emma Norsgaard den videre deltagelse i løbet.

Den danske stjerne måtte nemlig efterfølgende en tur på hospitalet med smerter i hovedet og skulderen.

Du kan se det komiske øjeblik med Elisa Borghini i videoen øverst i artiklen.