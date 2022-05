Kasper Asgreen har netop gennemført ét af sine første løb for Quick-Step i 2018, da han får opkaldet sent om aftenen.

Et opkald fra den danske cykellegende Brian Holm, der er sportsdirektør for den stjernespækkede storhold.

»Hvordan gik det i dag?« lyder det fra sidstnævnte i telefonen, inden Asgreen svarer:

»Det gik fint. Vi vandt jo.«

Og meget mere behøves der egentlig ikke at blive talt om i den samtale, mente det danske stortalent.

Der var bare lige én ting, han glemte at nævne for Brian Holm. Han var nemlig involveret i et voldsomt styrt, havde fået behandling på hospitalet og var fyldt med sår i ansigtet.

Men for Kasper Asgreen var det ikke vigtigt.

»Han spurgte jo ikke ind til det, og jeg var der for at køre på cykel,« siger han, da B.T. møder ham i Kolding fire år senere.

Episoden siger rigtig meget om danskeren, der stort set bruger alle døgnets vågne timer på at træne eller tænke på cykling.

For ham handler det nemlig kun om én ting: At vinde cykelløb.

Og han kan da heller ikke længere kan gemme sig bag prædikatet 'stortalent'. Han er blevet en stjerne. En stjerne, der lever et ydmygt liv i hjembyen.

»Da jeg blev professionel, overvejede jeg, om jeg skulle flytte til udlandet som alle de andre, men så snakkede jeg med Brian (Holm, red.) om det, og han sagde, jeg skulle tage det første år og blive hjemme. Gøre de ting, der havde fået mig hertil. For det havde jo virket. Og så endte jeg med at blive glad for det.«

Netop derfor lever han da også et stille stjerneliv i det jyske, hvor det ikke ligefrem er store biler eller guldure, som han flittigt deler på de sociale medier.

For det er slet, slet ikke ham.

»På sociale medier holder jeg det til min person, og hvad jeg laver i hverdagen. Det er ikke noget med store biler og sådan, for det er ikke noget, jeg kan inspirere unge mennesker med. Det er svært for dem, der følger med, at forholde sig til. Og jeg går heller ikke op i det, så hvorfor skulle jeg gøre det?« forklarer Kasper Asgreen.

Derfor bliver han da heller aldrig en person, der kommer til at dele ret meget ud af sit privatliv.

Noget, han er enormt bevidst, når han ser nogle af sine mange cykelkollegaers ageren på de sociale medier.

»Hvis de deler en masse, så er det deres måde at gøre det på. Folk har forskellige passioner. Men jeg gør det i hvert fald ikke for min skyld, når jeg deler noget. Jeg kan sagtens være det foruden,« lyder det.

På samme måde bruger han heller ikke tid på, hvad folk mener om hans præstationer på cyklen.

Her er det kun dem, der er tæt på ham, som han lytter til, når der er noget kritik rettet mod ham:

»Jeg synes ikke, det er så svært at undgå folks meninger. Man kan bare lade være med at læse, hvad folk skriver på nettet. For mig handler det kun om, hvad mine trænere og holdkammerater synes.«

Sådan har det faktisk altid været. Også i de unge år, hvor Kasper Asgreen skulle tage turen fra juniorrytter til seniorrytter.

»Jeg har altid forsøgt at gøre tingene på min måde, men selvfølgelig tager man fejl og begår fejl som ung. Kritik er dog ikke altid en dårlig ting. Det kan man også lære noget af, selv om folk ikke leverer tingene på en ordentlig måde. Det kan man så tage, som man vil,« fortæller han.

Der gik dog ikke længe, før den danske stjerne markerede sig på seniorniveau. Og det hele kulminerede da også sidste år, da han på forrygende vis vandt det prestigefyldte Flandern Rundt.

Derfor ramte han da også et folkeligt gennembrud, som nærmest fra den ene dag til den anden øgede hans stjernestatus markant.

Men det har ikke haft en betydning for den måde, han vælger at leve sit liv på. Det skal der ikke ændres på, lyder det:

»Jeg gør ikke noget anderledes, så det er ikke én eller anden rolle, jeg træder ind i. Jeg skal ikke påtage mig noget på nogen måde.«

Han mærker dog den enorme opmærksomhed og stjernestatus nærmest hver eneste dag.

Det er dog på ingen måde derfor, han dyrker den sport, han elsker mere end noget andet:

»Jeg er ekstremt glad for al den opbakning og støtte, som folk kommer med. Og jeg kan virkelig mærke, at jeg kører for et land, hvor der er så stor opbakning. Det sætter jeg pris på. Men jeg kører cykelløb, fordi jeg synes, det er sjovt. Intet andet.«