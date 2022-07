Lyt til artiklen

»Han var meget demoraliseret. Han hang med skuffen.«

Sådan siger Quick-Step-bossen Patrick Lefevere søndag, hvor Kasper Asgreen udgik af Tour de France.

Dagen forinden forklarede den danske stjerne til B.T., at han kæmpede for bare at gennemføre etaperne. Det tog holdet konsekvensen af.

For nu er det besluttet, at manden med den ellers ualmindeligt store motor skal hjem og tanke op i Kolding.

Quick-Step-boss Patrick Lefevere mener, at det var den rigtige beslutning at sende Kasper Asgreen hjem. Foto: DAVID STOCKMAN Vis mere Quick-Step-boss Patrick Lefevere mener, at det var den rigtige beslutning at sende Kasper Asgreen hjem. Foto: DAVID STOCKMAN

»Kasper er meget afklaret. Han mente, at han godt kunne gennemføre, men undervejs er der forsvundet 600 gram af musklerne i hans venstre ben, efter han styrtede i Schweiz. Han kunne nok godt være fortsat, men man kan nok ikke køre sig til resultater i Touren med et ben,« siger Patrick Lefevere.

Helt op til Tour-starten var der tvivl om, hvorvidt Kasper Asgreen skulle udtages på grund af de voldsomme følger fra sit styrt.

Men Quick-Step valgte at udtage ham og efter nogle dage, hvor han forbedrede sig markant, udvikledes hans Tour de France pludselig til et mareridt, hvor han blev svagere for hver dag, der gik.

Ifølge Patrick Lefevere er det holdet, der traf beslutningen om, at danskeren måtte kaste håndklædet i ringen. Nu skal en flyver fra Genève Lufthavn – med afgang omkring klokken 17 – fragte ham hjemad.

»Det blev besluttet i går aftes. Jeg er sikker på, at det var den rigtige beslutning, og havde vi bedt ham om at fortsætte, havde han gjort det. Han er den mest ordentlige og hæderlige rytter overhovedet. Han leder aldrig efter undskyldninger.«

I fjor blev Asgreen sendt til cykelsportens stjernehimmel med storsejre i blandt andet Flandern Rundt og E3 Harelbeke – men i år er det slet ikke gået danskerens vej.

»Han var ærgerlig,« siger Patrick Lefevere om, at Kasper Asgreen har måttet udgå fra et af sæsonens store mål.

»Han var faktisk i forvejen en smule nervøs og anspændt, fordi han ikke har vundet nogle løb i år endnu.«

Det var fjerde gang, Kasper Asgreen stillede til start i Tour de France.

Alle gange har han haft danske Michael Mørkøv som holdkammerat. Netop Mørkøv erkender, at det ikke har været nemt for Asgreen.

»Når man som sportsmand og idrætsudøver ikke føler sig på toppen, så er man presset mentalt. Det har Kasper også været, det har været en kamp imod tiden at komme ovenpå i det her Tour de France,« siger Mørkøv.

»Han har gjort, hvad han kunne, men har indset at der ikke rigtig var andet at gøre end at komme hjem og slappe af.«

Kasper Asgreen har også kørt Vuelta a España en enkelt gang, og det er første gang, han ikke gennemfører en grand tour.