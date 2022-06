Lyt til artiklen

Han havde syv Tour de France-sejre, før de alle blev skrevet ud af historien.

Men de fleste har nok set Lance Armstrong dominere et Tour de France-felt, og nu har den skandaliserede amerikaner kastet sin kærlighed på danske Jonas Vingegaard.

»Dauphiné har tydeligt vist, at Jonas Vingegaard er på niveau med Roglič, hvis ikke bedre!«

»Det så ud som om Vingegaard kørte med ét ben, mens Roglič på et tidspunkt måtte bede ham om at sætte farten ned,« siger Lance Armstrong i sin podcast, The Move.

Han er undrende over for, at det var den slovenske stjerne og ikke den danske, der skulle have den samlede sejr i det klassiske franske opvarmningsløb.

»Jeg var overrasket over, at Roglič ikke gav den samlede sejr til Vingegaard. Det kunne have givet ham lidt frihed undervejs i Touren.«

Sloveneren satte sig derimod på førstepladsen og tilføjede endnu en fin bedrift til cv'et.

Armstrong forstår godt, at Jumbo-Visma har valgt den noget særprægede konstellation at køre med to sideordnede stjerner.

Grunden er meget simpel:

»Hvis jeg var sportsdirektør på Jumbo-Visma, vil jeg starte med to kaptajner. Vingegaard er i øjeblikket for god (til at bruge ham som hjælper, red.).«

