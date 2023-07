Mattias Skjelmose var kun en mindre krise fra at opnå noget rigtig stort på tirsdagens Tour de France-etape, som han sluttede på syvendepladsen.

De fleste vil formentlig mene, at det tegner godt for det danske stortalent i de kommende uger efter tre top 10-placeringer på Tourens første 10 etaper.

Men ikke B.T.s Tour-kommentator Lance Armstrong.

»Skjelmose sad i et virkelig stærkt udbrud med ryttere som Asgreen, Kwiatkowski og Bilbao. For at sidde dér skal man have gode ben,« siger Lance Armstrong om tirsdagens etape.

Lance Armstrong forudser en hård Tour de France for Mattias Skjelmose herfra. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Han kan ikke forklare, hvorfor Mattias Skjelmose fik en mindre – og næsten bogstavelig talt – nedsmeltning i den franske varme.

Til gengæld er Armstrong klar til at aflive de store forventninger, Danmark har fået til den danske mester.

»Mattias Skjelmose er en rytter, som kan få en etapesejr. Men personligt tror jeg, at det bliver hårdt for ham herfra til Touren.«

»Han kom i topform fra Schweiz Rundt, og han er stadig en ung rytter, der har brug for erfaring, og anden del af Touren bliver ikke nem. Herfra kommer vi til at se mange af de samme ryttere i udbruddene, og Skjelmose har styrken til at komme med. Men der kommer formentlig altid til at sidde en, der er en tand stærkere end ham.«

B.T.s Tour de France-ekspert Bjarne Riis forholder sig dog fuldstændig anderledes til Mattias Skjelmose og er dybt uenig i Armstrongs forventninger.

Lance Armstrong, der vandt Tour de France syv gange – men fik frataget sejrene på grund af systematisk dopingbrug – kommenterer Touren for B.T. hele sommeren.

