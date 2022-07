Lyt til artiklen

Sangerinden Anne Dorte Michelsen er klar til at give sit store hit videre til Jonas Vingegaard.

Da Bjarne Riis vandt Tour de France i 1996, stod Danmark på den anden ende.

Længe inden dopingindrømmelser blev Riis hyldet for sin historiske sejr i de københavnske gader.

Og midt i det hele sang Michelsen for på plænen i Tivoli med en hyldestsang, der indprentede sig i den danske hukommelse.

Foto: Mads Claus Rasmussen

‘Bjarne i den gule trøje’ har de sidste 26 år været en fast del af dansk sportshistorie. Men nu skal den gives videre.

For Michelsen ser gerne, at Jonas Vingegaard, der brager af sted i dette års Tour de France, overtager sangen.

Men hun skal have hjælp, siger hun til B.T.

»Jeg har da selv tænkt tanken, fordi det passer ret godt med Bjarne og Jonas. Og jeg synes, at Bjarne har haft sangen i mange år helt for sig selv, så man kunne måske godt dele ud af den,« siger hun.

Michelsen så gerne, at andre fik det til at ske, men hun er klar, hvis chancen byder sig.



»Det er jo ikke bare sådan lige at få sat op. Det er svært at gøre selv. Men hvis der var nogen, der ringede til mig og spurgte, om jeg ville komme i et studie og synge Jonas i stedet for Bjarne, ville jeg nok dukke op,« siger Michelsen fra sin sommerferie og sender opfordringen videre.

For selvom Riis-hyldesten blev et hit, mens Tour-feberen rasede i 90erne, var den svær at få ud.

»Jeg lavede den under Tour de France i 1996 på nogenlunde samme tidspunkt som nu. Og det var svært at nå at få ud rent logistisk. Men vi lever i en anden digital tidsalder, så måske kan det lade sig gøre,« siger hun.

Bjarne Riis hyldes i 1996. Foto: JAKOB DALL Vis mere Bjarne Riis hyldes i 1996. Foto: JAKOB DALL

Michelsen er i hvert fald lun på tanken om, at Vingegaard får sangen.

»Han fortjener det. Jeg synes jo, han er helt fantastisk. Siden Bjarne har der ikke været nogen, der kunne begejstre på det niveau. Jeg har altid tænkt, at ham her har det samme som Bjarne.«

»Han kunne godt arve sangen. Han kunne jo være Bjarnes søn. Sønnen, der tager over og gør det, som Bjarne gjorde så smukt dengang, selvom doping spillede en rolle,« siger hun.

Sangen til Bjarne Riis tog sine første spæde skridt, da Anne Dorte Michelsen var udsendt af Berlingske Tidende til Tour de France i 1996.

Og som kæmpestor Riis-fan var det let at sige ja tak til at skrive en sang.

»Han kom i gult oppe i Sestriere, og det var der, jeg skrev sangen. En aften skulle vi hen til rytternes hotel, og der havde jeg sagt det til en af journalisterne: ‘Jeg har sgu skrevet en sang’. Og så var der en, der havde taget en guitar med. 'Kan du ikke lige synge den sang, du har lavet til Bjarne?' Så spillede jeg den der,« siger hun og husker videre:

»Berlingske Tidende trykte så teksten på forsiden den dag, Bjarne kom til København. Og så spillede jeg den på plænen i Tivoli.«

»Det var så sindssygt, fordi alle folk sang med, selvom ingen kendte den. Den var aldrig blevet udgivet eller spillet for nogen. Den blev først indspillet året efter. Det var utroligt, den kunne blive så sort et hit uden at eksistere som en indspillet sang. Jeg har tit undret mig,« siger Michelsen.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Men selvom Bjarne Riis havde en stor plads i hendes hjerte dengang, har hun fået sig en ny favorit.

Jonas Vingegard i den gule trøje.



»Jeg er klistret foran skærmen i disse dage. Da Jonas vandt 11. etape og kom i gult... Det er måske den mest fantastiske Tour de France-etape, jeg nogensinde har set,« siger Michelsen, der måske snart skal gøre sig klar til at synge for en ny dansk Tour de France-vinder.