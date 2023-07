To personer løb med al opmærksomheden på lørdagens etape af årets Tour de France.

Men det var ikke Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar.

Også selv om sidstnævnte dog alligevel endte med at få en hovedrolle i det, der bliver kaldt for en skandale af B.T.s Tour-ekspert, Bjarne Riis.

»Det er uheldigt. Det er det jo. Og det er selvfølgelig en skandale, men det er ikke første gang, man ser det,« lyder det fra Riis.

B.T.s Tour-ekspert, Bjarne Riis. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere B.T.s Tour-ekspert, Bjarne Riis. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Vi spoler dog lige tiden tilbage til lørdag eftermiddag, hvor favoritgruppen med Vingegaard og Pogacar er på vej op ad Col de Joux Plane.

Her sætter sidstnævnte pludselig et angreb ind på danskeren.

Men han bliver stoppet efter blot få sekunder, fordi to motorcykler, der lå foran med kameraer, forhindrede sloveneren i at fuldføre angrebet.

De to køretøjer kunne nemlig ikke køre længere frem på grund af den voldsomme mængde tilskuere, der havde taget plads på den sidste stigning.

Foto: Bernard Papon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bernard Papon/AFP/Ritzau Scanpix

Derfor er de to motorcykler da også allerede blevet udelukket fra søndagens etape.

Den helt rigtige beslutning, mener Bjarne Riis, der dog ikke tror, at hændelsen havde fået nogen stor indflydelse på lørdagens resultat:

»Så er der to piloter, der sidder over søndag. Rytterne kan ikke sige så meget til det andet end, at det er irriterende.«

»Men det er ikke det, der har gjort forskellen på etapen. Jeg ved dog ikke helt, om Pogacar kunne sætte Vingegaard, men jeg tror det ikke,« afslutter B.T.s Tour-ekspert.

Neutraliseringen af Pogacars angreb betød dog, at danskeren i stedet kom først over toppen af Col de Joux Plane og dermed snuppede vitale bonussekunder.

Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard endte som henholdsvis nummer to og tre på 14. etape.

Noget, der betyder, at der i skrivende stund er 10 sekunder fra Vingegaard i gult og ned til Pogacar på andenpladsen i klassementet.

Bjarne Riis tror dog ikke på, at danskeren formår at beholde den gule førertrøje efter søndagens etape.