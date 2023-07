Rytterne i Tour-feltet har nærmest kun én ting i hovedet efterhånden.

For stort set alle dem, der ikke er i nærheden af klassementet, vil nemlig gerne ramme et udbrud lørdag eller én af de kommende etaper.

Og det kan i den grad mærkes, og det er noget, der påvirker feltet i ekstrem grad, så snart hver etape gives fri.

For her eksploderer det hele som regel, lød det fra Uno X-danskeren Jonas Gregaard, da B.T. talte med ham inden lørdagens etape.

Jonas Vingegaard inden lørdagens etape. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard inden lørdagens etape. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

»Folk er desperate. Der er ikke uro, men man kan tydeligt mærke, at folk er lidt nervøse, for alle vil gerne i udbrud,« lyder det fra Tour de France-debutanten, der også ofte kan mærke desperationen på egen krop:

»Der bliver skubbet mere og mere, men det gør jeg nu også selv.«

Den unge dansker har selv forsøgt at ramme det perfekte udbrud flere gange under årets tur.

Og derfor har han – på trods af minimal Tour-erfaring – da også et par hurtige råd til, hvordan det skal lykkes:

»Jeg vil sige, at man skal holde hovedet lidt koldt og se starten an. Hvad stemningen er i feltet? Så gælder det bare om at køre med, og med, og med.«

»Nogle gange går det, og andre gange går det ikke. Man skal være villig til at miste og ikke komme med. Hvis du ikke tør at miste ved at komme med i udbruddet, så er det svært at ramme. Du skal ikke være for overivrig,« lød det videre fra Jonas Gregaard.

Du kan følge lørdagens etape i B.T.s liveblog LIGE HER.