Efter Jonas Vingegaards magtdemonstration af en anden verden på enkeltstarten tirsdag - som danskeren vandt i suveræn stil - fylder mistanken meget i den offentlige debat

Intet mindre end et minut og 38 sekunder var han bedre end rivalen Tadej Pogacar, som har fået dopingbeskyldningerne mod Vingegaard til at få frit løb.

Den mistanke giver Jumbo-Visma-sportsdirektør Frans Maassen dog ikke meget for.

»Jeg ved med sikkerhed, at Jonas er den reneste rytter nogensinde. Jeg tvivler på ingen måde på ham,« lød det fra Frans Maassen til TV 2 Sport inden onsdagens kongeetape.

Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Frans Maassen forklarede videre til mediet, at personerne bag spekulationerne må tænke på lige, hvad de har lyst til, og at det hollandske storhold ikke kan gøre noget ved det.

Jonas Vingegaard har tidligere under dette års Tour de France forholdt sig til dopingmistanken:

»For at være ærlig forstår jeg fuldt ud, at folk er skeptiske. Og jeg tror, at vi skal være skeptiske på grund af det, der er sket førhen. Ellers tror jeg bare, at det sker igen.«

»På den måde forstår jeg 100 procent de spørgsmål, vi får om det. Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg ikke tager noget,« lød svaret fra Jonas Vingegaard.

Før kongeetapen fik Jumbo-Visma og UAE et ekstra dopingtjek ved holdbusserne inden etapestarten. Det skriver Wielerflits.

Det ekstra tjek er noget, som begge hold roser til det hollandske medie.

»Jeg bifalder det. Faktisk har jeg også arbejdet hårdt for det her (de ekstra tjek, red.). På den måde tager vi endnu et skridt i kampen mod doping,« siger holdchef for Jumbo-Visma-holdet, Richard Plugge, til Wielerflits.