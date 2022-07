Lyt til artiklen

Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard.

Der findes ingen over eller endda ved siden af de to stjerner, når man taler om at finde en vinder af årets Tour de France.

På hver eneste stejle etape er de to kørt fra samtlige konkurrenter, og rivaliseringen mellem dem er et større og større samtaleemne. Den ser ud til at kunne fortsætte mange år ud i fremtiden.

Ude på landevejene lyser det gode forhold ud af de to favoritter, men hvor godt kender de egentlig hinanden?

»Jeg kører jo mange løb mod ham. Men vi bor to forskellige steder,« siger Jonas Vingegaard.

Kigger man nærmere på deres adresser, kan kontrasten næsten ikke blive større.

Den 25-årige Jumbo-Visma-rytter har slået sig ned i rolige Glyngøre med sin familie, mens Tadej Pogacar bor i champagnebyen Monaco. To forskellige verdener.

Men måske de mange løb alligevel havde ført de to stjerner sammen?

»Altså jeg har ikke hans telefonnummer. Så jeg går ud fra, at I selv kan regne ud, hvor meget vi snakker,« sagde danskeren med et smil på læben.

»Jeg tror at det handler mere om, at vi har respekt for hinanden. Jeg synes, han er en fed fyr, han er en virkelig god cykelrytter. Jeg har meget respekt for Tadej.«

I flere ombæringer har sloveneren også talt rigtig godt om danskeren.

For nylig har han eksempelvis udtalt, at han anser ham som verdens bedste klatrer.