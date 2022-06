Lyt til artiklen

Hele verdens øjne hviler på Danmark i weekenden, når selveste Tour de France skydes i gang med tre etaper i på dansk asfalt.

Og alverdens tv-seere kan se frem til et unikt indblik i ægte dansk sommervejr. Mellem solstrålerne kommer det til at regne, buldre og blæse.

Fredag står den på enkeltstart på en fornem rute i det indre København. Og her skal de flere hundrede tusinde tilskuere langs ruten huske regntøjet.

»Der er lang tid til weekenden, og der er stadig usikkerhed om prognosen. Men som det ser ud lige nu, så starter fredagen med solskin og tørvejr. Men når vi kommer lidt ud på eftermiddagen, begynder der at vokse regn og torden op,« fortæller vagthavende hos DMI, Klaus Larsen.

Der er altså lagt op til en rigtig tordenlummer dag i hovedstaden.

»Det bliver hurtigt varmt i løbet af dagen, så rytterne kommer nok til at køre i 25-28 graders varme. Det bliver en fugtig varme, hvor der jo er tordenvejr i luften,« lyder det fra Klaus Larsen, der dog understreger, at det stadig er tidligt at stille en endelig prognose.

»Det er ret sikkert, at der kommer regn og torden over Sjælland, men om det rammer København, er stadig umuligt at sige med sikkerhed. Man kan lige så godt prøve at gætte, hvor den næste boble i en gryde med kogende vand kommer.«

Lørdag kører feltet rundt langs den nordlige sjællandske kyst, inden der er finale på Storebæltsbroen med mål i Nyborg. Og her kan det også blive en blandet vejroplevelse.

»Der kommer en front med regn, men der er usikkerhed om, hvorvidt den når at passere i løbet af natten, eller om den stadig hænger lidt i løbet af lørdagen. Så der er risiko for, at det kan starte vådt. Vi får lidt mere behagelige temperaturer på omkring 20 grader, hvis fronten er passeret i løbet af natten. Hvis ikke, så bliver det lidt varmere.«

»Umiddelbart vil jeg tro, at det er tørvejrs-modellen, der er størst sandsynlighed for,« spår Klaus Larsen.

Rytterne og cykelnørderne er nok mest spændte på, hvordan vindforholdene bliver på den historiske opløbsstrækning på Storebæltsbroen. De kan se frem til modvind, lyder det.

»Vi ligger under alle omstændigheder på den anden side af regnfronten, når rytterne rammer Storebæltsbroen, og så er vinden drejet over i en nordvestlig retning, hvilket vil sige, at den står lige ned ad broen.«

»Så de kører over broen i modvind, og vi kan godt komme op på modvind på syv til 10 meter i sekundet - måske lidt mere på toppen af broen,« fortæller DMI's vagthavende.

Efter et par dage med mulighed for ustadigt vejr, byder søndagen derimod på perfekt vejr til at se cykelløb i.

»Der kan vi se frem til, at regnfronten er passeret, og at vi ligger med et pænt lille højtryk over os. Det betyder tørvejr og temperaturer på omkring de 20-22 grader i Syddanmark. Solskin og forholdsvist svage vinde.«

»Det bliver en nydelig dag at stå langs vejene på - klart den pæneste af de tre dage,« konkluderer Klaus Larsen.