Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

3. etape starter i kuperet terræn, og så går turen sydpå. De danske ryttere i feltet vil gøre alt for at komme i udbrud og vise sig frem for hjemmepublikummet.

Anden del af etapen byder ikke på de store udfordringer, og dermed ligner det en kamp for sprinterholdene – og forhåbentlig Mads Pedersen.

Her forklarer ruteplanlægger Jesper Worre om den afsluttende danske etape. Hvor er det bedste sted at stå? Hvad er han mest stolt af? Og hvad er kaninen i hatten? Få svaret her!

3. etape: Flad etape, 182 km

Tid: Søndag 3. juli, 13:05-17:25

Vejle-Sønderborg

Tre kategoriserede stigninger, en pointspurt

3. etape fra Vejle til Sønderborg

JESPER WORRES BESKRIVELSE AF ETAPEN

»Vejle til Sønderborg lå fast – det samme gjorde Jelling på grund af stenene. Jeg synes, det kunne være fedt at starte i bunden af Jellingvej, for så begynder vi med halvanden kilometers stigning. Feltet kører ned i et hul og op til Hærup – det er også en led stigning. Det er et terræn, hvor der kan køre et godt udbrud.«

»Vi runder Jellingstenene og viser dem frem. Tilbage til Vejle, hvor vi får lidt bakker, og så tager vi Koldingvej – den gamle landevej til Kolding midtby. Her vil der være masser af mennesker, og især fra havnen er der god udsigt.«

»Feltet kører mod Hejlsminde og Cote de Hejlsminde Strand, hvor man kan se vand, og så kører vi ind til Christiansfeld, der også er på verdensarvslisten. Det er et meget, meget lækkert område og her, pointspurten ligger.«

»Videre til Haderslev med hovedvejen, hvor der er forplejning, og så ud til vandet ved Diernæs Strand og Genner Strand. Det er superlækkert cykelterræn, og her kommer den sidste bjergspurt – den hårdeste af dagens tre.«

Vejle. Vis mere Vejle.

»Før Aabenraa kører vi ud på Løjt Land. En lækker stigning og en teknisk nedkørsel til Aabenraa. Så skal feltet forbi det royale slot ved Gråsten. Fra Gråsten kører vi direkte ind til Sønderborg på hovedvej. Forbi Dybbøl Mølle og det fantastisk view ned over Sønderborg.«

»Det bliver en massespurt, men stykket i Sønderborg er svært. Op i byen, tilbage, ned langs havnen, brosten i 200 meter. Lead-outen bliver vanskelig, og der er mange sving. Feltet vil blive strakt godt ud. Fra havnestykket er der stadig fem kilometer til mål, hvor man kører i udkanten af byen med bebyggelse på den ene side og land på den anden. Men det bliver en spurt – på flad vej.«

»Vi havde fået 170 kilometer at arbejde med, men ruten bliver 182 kilometer. Der er masser af terræn hele dagen til godt cykelløb.«

DET BEDSTE STED AT STÅ?

»Hvis jeg skal vælge et sted, vil jeg stille mig ved Dybbøl Mølle. Her kan man se feltet cirka 300 meter nedad. Men et andet bud kunne være Jellingvej ud af Vejle – der bliver kørt ræs for at komme afsted.«

Dybbøl Mølle. Foto: daniel villadsen/Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S Vis mere Dybbøl Mølle. Foto: daniel villadsen/Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S

DETALJEN, DU ER MEST STOLT AF?

»Det er Løjt Land. Det område er der ikke mange, der kendte. Jeg kiggede på det sammen med Alex Pedersen, og vi prøvede at præsentere det for franskmændene. De syntes, det var fedt. De kan generelt godt se, at vores land er afhængig af de mindre veje, hvor det krøller. Hvis vi kun blev på de brede veje, ville der ikke blive meget cykelløb på de danske etaper.«

HVAD ÆRGRER DIG?

»Ikke noget konkret på denne etape. Vi bliver nødt til at strække ruten ud en gang imellem og tage hovedveje for at holde os til kilometertallet.«

KANINEN I HATTEN?

»Hejlsminde. Det er rigtig fedt cykelterræn og et meget besøgt sommerområde. Der er mange sommerhuse og to kæmpe campingpladser. Og så er Cote de Hejlsminde en fed stigning. Når du står på den, kan du se ud over det hele – mere end 1,5 kilometer væk.«