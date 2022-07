Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En lang og vindblæst dag over Sjælland med en spændende finale over en af verdens længste broer.

Det forventes, at det bliver et opsplittet felt, der krydser målstregen i Nyborg, og at tidstabene får stor betydning for, hvem der kører videre i den gule trøje.

Her forklarer ruteplanlægger Jesper Worre om den vilde 2. etape. Hvor er det bedste sted at stå? Hvad er han mest stolt af? Og hvad er kaninen i hatten? Få svaret her!

2. etape: Flad etape, 202 kilometer

Tid: Lørdag 2. juli, 12.15-17.10

Roskilde-Nyborg

Tre kategoriserede stigninger, en pointspurt

2. etape fra Roskilde til Nyborg

JESPER WORRES BESKRIVELSE AF ETAPEN

»Opgaven var en rute fra Roskilde til Nyborg. Da jeg kom på projektet, var der bare tegnet en lige streg mellem de to byer – alt var åbent, skulle vi nord eller syd? Vi havde 190 kilometer at gøre godt med, og jeg tænkte straks på Odsherred, som jeg elsker.«

»Vi prøvede flere ting med Roskilde Festival – skulle vi drøne igennem den? Vi kører forbi den, og så må helikopterne vise fede billeder.«

»Vi har generelt prøvet at undgå hovedvejene, men selv når vi er på dem – som ved Munkholmbroen – er det lækre veje. Hver gang man kører over en bro, er det pæne billeder. Vi krøller ned og kører langs Holbæk Fjord og ind i Holbæk. Så hovedvej, op til Lammefjorden, og så nærmer vi os der, hvor det for alvor går løs.«

»Ved Lammefjorden kommer der kraftig positionskamp – vejene bliver snævre ved Asnæs. Der bliver ræs. Herfra går cykelløbet ikke i stå. Der bliver jagtet rundt. Vi kører småveje til Høve Stræde. Der er græsskrænter, så der kan stå mange mennesker. Videre til Veddinge Bakker og Sejerø Bugt. Op og ned. Sådan bliver det ved, og den sidste bakke er Kårup Strandbakke.«

»Så går vi ind i en ny fase. Sydpå ned til broen. Her kan vinden spille en rolle – især med vestenvind. Her åbner det sig igennem Kalundborg, hvor der er pointspurt. Så kører vi hovedvej og ud gennem sommerhusområderne. Det er kun pænt her. Hvis du har en speedbåd, kan du følge feltet hele vejen og se cykelløb.«

Storebælt. Foto: Evan Hemmingsen/Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S Vis mere Storebælt. Foto: Evan Hemmingsen/Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S

»Spørgsmålet er, hvad der er sket efter bakkerne? Er et udbrud kommet af sted? Måske tager feltet en break her. Vindretningen er temmelig afgørende. Seks sekundmeter fra nordvest vil være optimalt – så blæser det sateme ude på broen!«

»Vi kører igennem strandstykker – lækre områder. Vi har valgt at køre så tæt på vandet som muligt – igennem et langt sommerhusområde.«

»Så til Brostykket. Selve indkørslen op til broen er fin og god. Så kører vi på broen. Hvis der er vind fra nordvest, så bliver feltet splittet op over broen. Også på grund af stigningen – så kommer der huller. Det er dødens vifte. Du kan holde, men du kan ikke holde så længe.«

»Fra feltet forlader højbroen og ud ad anlægget, er der 10 kilometer. Resten af vejen til Nyborg er helt åben. Vi er oppe i 70 meters højde på broen. Det er pivåbent. Det vil fortsætte med sidevindskørsel på lavbroen.«

»Det er et super godt målområde – 2,5 kilometer fra selve broen. Det er uden chikaner. Det er et rent, fladt opløb.«

Nyborg Slot. Foto: Roberto Fortuna/Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S Vis mere Nyborg Slot. Foto: Roberto Fortuna/Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S

DET BEDSTE STED AT STÅ?

»Nyborg. Når feltet kommer farende ned ad broen. Man ser finalen og kan samtidig se rytterne på lang afstand. Togene kører jo også hele dagen. Kan man komme med DSB og køre hen over Sprogø klokken 17, så kan man køre sammen med dem på lavbroen. Men det kan også være klokken 17.10.«

DETALJEN, DU ER MEST STOLT AF?

»Ruten oppe i Odsherred. Det giver så meget godt cykelløb. Det er smalle veje. Mine forældre havde sommerhus der, så da jeg startede med at cykle, var det der. Det er bare godt cykelterræn. Der er så mange gode bakker. De kommer til at sidde en og en.«

HVAD ÆRGRER DIG?

»Ved Havnsø er der et sted, vi før har kørt igennem i Danmark Rundt. Men feltet skal over nogle kvægriste, som kan være glatte. Der er aldrig sket noget, og vi har planlagt og planlagt, men franskmændene sagde nej i efteråret. De er generelt meget opmærksomme på, at der er mange styrt i begyndelsen af Tour de France. Så vi lavede en lille omvej – derfor blev ruten 202 og ikke 199 kilometer.«

KANINEN I HATTEN?

»Høve By. Folk skal sørge for at være på plads i god tid. Der kan du se feltet to gange. Der er kun 40 meter imellem, hvor rytterne passerer.«