Kasper Asgreen har haft en kæmpe rolle i dette års Tour de France, hvor han har siddet som politimand forrest i feltet og haft snor i udbruddet.

Men med den rolle kommer der også et lidt mere beskidt arbejde.

Det så vi eksempelvis på 10. etape, hvor Kasper Asgreen og resten af feltet havde lavet en såkaldt bred front for at sikre, at der ikke kunne komme flere ryttere i udbrud.

Det forsøgte Sunweb-rytter Cees Bol så alligevel. Og det var lige ved at ende galt.

Kasper Asgreen på sin efterhånden vanlige plads forrest i Tour-feltet Foto: CHRISTIAN HARTMANN

For Kasper Asgreen og Sunweb-rytteren var ved at køre sammen, da danskeren stikker armen ud, og Cees Bol måtte trille videre i grøften.

Af rettighedsmæssige årsager kan vi ikke vise klippet, men siden mandagens etape er en optagelse af situationen begyndt at florere på sociale medier.

Til gengæld er der dog mange, der er overraskede over, at Kasper Asgreen er sluppet for straf - og overhovedet er med i løbet nu efter det.

Til videoen, der oprindeligt er med til tweetet herunder, er der en del reaktioner.

@LeTour de Asgreen pour bloquer la course. @RTBFsport pic.twitter.com/5lQwtnutmB — Deruette Thomas (@Deruette_Thomas) 15. juli 2019

Normalt er det en diskvalifikation.

Han burde være på vej hjem på grund af det der.

VAR

Grimt og farligt trick!

Forundringen bliver ikke mindre af, at der var en lignende situation på etapen, hvor Sunweb-rytteren Chad Haga blev lukket i en farlig situation af Asgreens holdkammerat Yves Lampaert og Jumbo-Visma-rytteren George Bennett, der begge fik en bøde på 500 schwizerfranc - 3.370 kroner.

Cykelpodcasten Tacx Turbo Talks har Kasper Asgreen som gæst i deres næste afsnit, og de spørger deres lyttere på Twitter om spørgsmål til Kasper Asgreen. Og de følger i samme tråd.

Hvorfor skubbede du en anden rytter?

Er det OK af skubbe ryttere af vejen?

Hvorfor var du en bølle og skubbede en anden rytter af vejen med en vejskilt tæt på? Du burde smides ud af Touren!

Hvem spurgte ham om at skubbe Bennett (det var dog ikke Bennett, red.) af vejen? For ung til at agere sådan.

TV2 SPORT har spurgt Kasper Asgreen ind til situationen, og han siger, at der ikke var mere plads, da Cees Bol ville forbi, og at han stak højre albue og ben ud for at holde balancen.

»Jeg har absolut ingen intention om at smide nogen i grøften. Hvis der er plads til at køre forbi, må han med glæde køre forbi, og så vil jeg hellere køre efter ham og neutralisere et angreb mere end at køre nogen i grøften,« siger Kasper Asgreen.