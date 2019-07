Michael Mørkøv var bestemt ikke helt tilfreds efter dagens etape.

Det handlede ikke om danskerens kørsel men derimod det der skete, da han sammen med resten af feltet krydsede målstregen.

På tv kunne det ses, hvordan Michael Mørkøv skubbede hårdt til et kamera, mens han var ved at blive interviewet af dansk tv. Og efterfølgende forklarede han sit udbrud.

»Det var pressen, der simpelthen ikke kunne lade os ryttere være i fred. Jeg var ved at blive fuldstændig mast af jeg ved ikke hvor mange kameraer,« siger Michael Mørkøv om situationen.

Og det gjorde ham vred.

»Det var vanvittigt respektløst overfor ryttere som os, der lige har kørt 215 kilometer. Det var fransk tv,« siger Michael Mørkøv, der endda også blev ramt i situationen.

»Jeg fik to gange et kæmpestort kamera lige i hovedet, jeg ved ikke, hvad sådan en kameramand tænker på,« siger Michael Mørkøv.

I selve løbet kørte han dog stærkt, for danskeren hjalp italienske Elia Viviani med at tage sejren i den fjerde etape af årets Tour de France.

For det var Michael Mørkøv, der banede vejen for Viviani, da danskeren med 350 meter til mål slog til og satte et hårdt tempo forrest i Tour-feltet. Efterfølgende var pressen så meget ivrig efter at få fat i rytterne, og det gav altså et skub fra en utilfreds Michael Mørkøv efter etapen.

En af de andre danskere kom også i centrum under dagens etape. For Magnus Cort var involveret i et styrt, der gjorde, at han kørte etapen færdig med smerter i sin venstre hånd. Det skulle være lillefingeren, danskeren har smerter i, men han fortalte til B.T., at han umiddelbart er okay.

Dog skal han stadig undersøges, og han blev derfor hentet direkte ved målstregen, så hånden kunne blive røngtenfotograferet.

»Han sad på hjul af mig. Vi sad sammen og så et stille moment, hvor der så er nogen, der kørte sammen. Det var en hård opbremsning. Hugo redder den. Jeg redder den, men Magnus ryger så med ned og slår lillefingeren,« forklarede Magnus Corts holdkammerat, Jakob Fuglsang, efter etapen.