Temperaturen i Nimes og omegn rundede mandag 37 grader, og det bliver der ifølge meteorologerne næppe ændret det store på, når 16. etape af Tour de France køres omkring den sydfranske by tirsdag.

Det bliver en udmarvende prøvelse for rytterne, og nogle kan komme til at betale dyrt for at køre i den bagende varme, mener Michael Mørkøv.

»Man kan meget, meget let se ryttere, der går helt ned med flaget efter at have kørt i sådan en varme.«

»Man skal sørge for at få drukket nok og få fyldt depoterne op. Men det kan være en næsten umulig opgave,« siger den danske Quick-Step-rytter.

Michael Mørkøv er kommet på hårdt arbejde i Tour de France, hvor han er med til at forsvare holdkammeraten Julian Alaphilippes gule førertrøje. Christian Hartmann/Reuters Vis mere Michael Mørkøv er kommet på hårdt arbejde i Tour de France, hvor han er med til at forsvare holdkammeraten Julian Alaphilippes gule førertrøje. Christian Hartmann/Reuters

Tirsdagens etape har start og mål i Nimes.

Dagen efter er startstregen placeret i Pont du Gard, hvor det om muligt er endnu varmere.

»Det handler ikke bare om at drikke nok. Det handler også om at optage væsken. Kroppen kan kun optage væske over tid, så det nytter ikke noget at sidde på sit værelse og drikke ti liter vand.«

»Man skal huske at indtage de rigtige salte og mineraler, som kan hjælpe med at holde på det væske, man indtager.«

»Men på dette tidspunkt i løbet, hvor man er træt og har svært ved at holde fokus på alle de ting, man skal holde fokus på, så kan det blive en afgørende faktor,« siger Michael Mørkøv.

Torsdag kører Tour de France-feltet op i Alperne. Her får rytterne næppe problemer med varmen.

Til gengæld skal de vænne sig til tyndere luft. Både torsdag, fredag og lørdag skal feltet op i over 2000 meters højde.

/ritzau/