Danske Jakob Fuglsang kørte en fornuftig enkeltstart på 13. etape af Tour de France, hvor han tog tid på nogle konkurrenter, mens han tabte tid til andre.

Selv var han efter etapen godt tilfreds med sit løb.

»Det gik ret godt. Selvfølgelig gjorde det modbydeligt ondt specielt på den sidste halvdel. Jeg forsøgte at køre stærkt, der hvor det var min fordel - nemlig opad. Alt i alt disponerer jeg løbet godt og dør ikke alt for meget,« sagde han til TV2 Sport.

»Jeg vil gerne køre op med de bedste klassemenetfolk. Alt inden for 20 sekunder skal jeg være tilfreds med,« konstaterede han, mens de øvrige favoritter stadig var ude på ruten.

Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Foto: GONZALO FUENTES

De 20 sekunder holdt Astana-kaptajnen sig dog ikke indenfor i forhold til flere af de største konkurrenter.

Fuglsang endte på en 12. plads på etapen, der højst overraskende blev vundet af Julian Alaphilippe i den gule førertrøje. Han var hele 1 minut og 7 sekunder hurtigere end danskeren.

Franskmanden tog også 14 sekunder på Team Ineos' Geraint Thomas, der endte på andenpladsen.

Set med danske briller var der da også positive ting at tage med fra etapen, hvor han tog tid på blandt andre Egan Bernal og Adam Yates.

Herunder kan du få et øjeblik over, hvordan han klarede det over for de øvrige favoritter på 13. etapes enkeltstart.

Dem tog Fuglsang tid på:

Egan Bernal / Team Ineos: 29 sekunder

Nairo Quintana / Movistar: 44 sekunder

Dan Martin / UAE Team Emirates: 59 sekunder

Adam Yates / Mitchelton-Scott: 1 minut og 1 sekund

Romain Bardet / AG2R: 1 minut og 19 sekunder

Dem tabte Fuglsang tid til:

Julian Alaphilippe / Deceuninck Quick-Step: 1 minut og 7 sekunder

Geraint Thomas / Team Ineos: 53 sekunder

Rigoberto Uran / EF Education First: 31 sekunder

Richie Porte / Trek-Segafredo: 22 sekunder

Steven Kruijswijk / Jumbo-Visma: 22 sekunder

Thibaout Pinot / Groupama-FDJ: 18 sekunder

Enric Mas / Deceuninck Quick-Step: 9 sekunder

Alt i alt avancerer Jakob Fuglsang fra en 15. til en 13. plads i klassementet. 4 minutter og 29 sekunder til Julian Alaphilippe.

Lørdag er lagt op til det helt store brag, når Tour de France-feltet for alvor rammer bjergene. 14. etape slutter nemlig på toppen af det mytiske bjerg Tourmalet.