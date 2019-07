Danske Michael Valgren har i denne sæson haft det vanskeligt på sit nye hold, Dimension Data. Men holdets øverste chef tror på sin stjerne og håber, at Touren kan være med til at vende skuden.

Det fortæller han til B.T.

»Jeg tror og håber, at han kan få den chance, der gør, at han igen kan tro på sig selv. Det er vigtigt for ham og for os,« siger Doug Ryder.

27-årige Michael Valgren blev hentet til det sydafrikanske hold for at være en af de store profiler, efter han i 2018 vandt Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race for Astana, ligesom han kørte et stort Tour de France.

Sådan så det ud, da Michael Valgren sidste år vandt Amstel Gold Race.

Men allerede fra start begik han og hans nye hold en stor fejl, da danskeren blev ramt af en virus, forklarer Doug Ryder.

»Michael arbejdede så hårdt i december-perioden og trænede rigtig hårdt for at prøve at være i bedst mulig form, fordi han vidste, at han er en af lederne på holdet. Han ville gøre alt for at imponere,« siger han og fortsætter:

»Men så blev han syg lige før sæsonstart. Han ville gerne køre alligevel, men det var en fejl. Set i bagklogskabens klare lys burde vi ikke have givet ham lov til at køre de løb. Og derfra var det desværre bare én lang dårlig spiral.«

Det ene dårlige resultat blev erstattet af det andet for Michael Valgren, men selv om han indtil videre i denne sæson har kæmpet med at få det til at fungere, er Dimension Data meget glade for at have ham på holdet.

Han er ikke en person, der vil underskrive en god kontrakt og så bare sidde derhjemme Doug Ryder, øverste chef hos Dimension Data

»Han er det mest fantastiske menneske, og vi elsker at have ham på holdet. Han har en stor positiv indflydelse. Han har været superskuffet over sig selv, fordi han er en fyr, der vil gøre sit bedste hele tiden,« forklarer Dimension Data-bossen.

Men det er jo ikke nogen lille kontrakt, han har fået hos jer. Havde I ikke forventet mere?

»Han er ikke en person, der vil underskrive en god kontrakt og så bare sidde derhjemme. Han har store mål og store drømme, og det er fedt, at han er her til Tour de France. Han er supermotiveret og -dedikeret. Det er godt, han er her,« siger Ryder.

Michael Valgren har undervejs i sæsonen skiftet træner, ligesom han nu sover i et særligt højdetelt, der er med til at øge antallet af røde blodlegemer ved hjælp af iltfattig luft.

Doug Ryder storroser sin danske rytter og kalder ham 'det mest fantastiske menneske'.

Danskeren gør med andre ord alt, hvad kan kan for at finde storformen igen, og det er også noget, Doug Ryder tydeligt kan mærke på sin rytter.

»Vi lægger ikke pres på ham for at præstere, men han vil præstere, og han lægger stort pres på sig selv, hvilket er godt. Det kan være sundt, men nogle gange kan det også blive for meget,« siger han.

Alligevel har den sydafrikanske Dimension Data-chef under dette års Tour de France en stor tro på Michael Valgren, der lørdag ikke kom med i udbruddet på ottende etape, som han ellers havde udset sig.

»Han har fået en god pause efter klassikerne, og han virker meget positiv og mentalt ovenpå, så jeg tror, at hvis han får chancen, så vil han tage den og prøve at skabe noget i løbet.«

Michael Valgren får endnu en gang chancen for at bevise sit værd og ramme udbruddet, når niende etape byder på en 170,5 kilometer lang kuperet etape med mål i Brioude.