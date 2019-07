Mens de fleste danskeres opmærksomhed er rettet mod Jakob Fuglsang, kan det første store resultat fra én af de ni danske Tour-ryttere komme fra en helt anden person.

Michael Valgren er i år uden en stor kaptajn, der skal knokles for. Og det betyder benhård jagt på personlig succes.

Dimension Data-rytterens plan er klar.

»Hvis I ser mig tabe tid en af dagene og tænker 'hvad fanden sker der?', så er det nok med en god grund,« fortæller Valgren.

Mark Cavendish

For det er lige præcis det, den 27-årige thybo har tænkt sig, når han i første omgang skal ud og jagte en sejr på tre udvalgte etape. Han vil tabe tid med vilje, inden har går i racemode på 5., 8. og 9. etape.

»De (etaperne, red.) er gode, hvis udbruddet skal holde hjem. Jeg skal ramme det, men ellers skal man være 'dårlig' nok til at have tabt tid inden. Jeg snakkede med Luke Rowe fra Sky (Team Ineos, red.), og han sagde også, at hvis de havde trøjen, ville de ikke lade ryttere tæt på køre væk.«

»Så man skal sørge for at tabe tid, ellers kommer man ikke væk,« siger Valgren, der hurtigt kan lave optællingen af tidstab, selvom 5. etape ikke er langt væk.

»Vi taber nok allerede ét minut på holdløbet, og hvis man gør sit arbejde rigtigt for sprinterne, taber man også tid der. Det går hurtigt.«

Michael Valgren før linjeløbet ved DM i landevejscykling

Dimension Data har ikke Mark Cavendish med i år. Briten blev vraget i sidste øjeblik. Dermed er der ingen klar leder på holdet, og alle otte ryttere får fri på forskellige dage til at jagte egen succes. Og pudsigt nok skaber det mere ro på holdet.

»Jeg er ikke så nervøs, som jeg plejer at være. Det sagde jeg også til mine holdkammerater. Det er fordi, vi ikke har en decideret kaptajn, som jeg ellers normalt har haft. Det betyder, jeg kan gå mere roligt ind i løbet, for jeg skal ikke være på i 21 etaper.«

»Nu kan jeg vælge mine etaper, hjælpe holdet og ellers nyde det lidt mere de dage, jeg ikke selv skal levere. Der er mindre stress på,« siger Valgren, der hjælper holdkammeraterne, dog lidt mere afmålt end normalt.

»Man skal være en smule egoist, og jeg kommer ikke til at køre leadout, selvom jeg selvfølgelig tager min tørn. Men jeg skal nok være lidt mindre ærekær«.

»Min fordel i år er, at jeg skal ikke bruge kræfter. Og forhåbentligt kan jeg være frisk i tredje uge,« siger Valgren.