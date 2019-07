Tour de France brager af sted på de franske landeveje med styrt, store sejre og vilde udbrud.

Men når cyklerne stilles væk, er der også plads til lidt god lir mellem de store stjerner, og det måtte danske Michael Valgren sande, da han delte et sjovt billede af sig selv og… et billede af sin mor.

»MOR! Altid med mig. Min mor giver mig hvert år til Tour de France et billede af sig selv, så jeg ikke glemmer hende. Men hallo, hvem ville nogensinde glemme sin mor,« skriver den danske Dimension Data-rytter.

Med et stort smil sender Michael Valgren billedet ud til sine små 33 tusinde følgere på Instagram, og det er her, at Luke Rowe ser sit snit til en joke.

Vis dette opslag på Instagram MUM! Always with me. My mum gives me every year in the @letourdefrance a picture of her so I don’t forget her. But hey, come on who will ever forget their mum Et opslag delt af Michael Valgren Hundahl (@valgrenmichael) den 9. Jul, 2019 kl. 10.04 PDT

Team Ineos-rytteren er nemlig lynhurtig i kommentarfeltet med en oldschool vittighed.

»Hun gør det samme til mig,« skriver 29-årige Luke Rowe, der også kører Tour de France i år og ruller rundt på landevejene side om side med Michael Valgren.

Den kommentar har den 27-årige dansker ikke lige fået svaret på, men mere end 250 har reageret med et ‘synes godt om’.

Og Rohan Dennis fra Bahrain-Merida er da også svært glad for joken. Den 29-årige australier kvitterer med en kommentar, der sender ham over på Luke Rowes side i det kærlige drilleri.

Sådan kan de mange cykelryttere altså også bruge den fritid, der også er, når man kører rundt i tre uger i Frankrig og Belgien for at vinde gule, grønne og prrikkede trøjer.

Her bliver der snakket på kryds og tværs i feltet, der også har ni danskere med i år. Og drillerier skal der nok være masser af.

Så er spørgsmålet bare, hvordan Michael Valgren reagerer ved dagens start i Saint-Dié-des-Vosges.

Den etape kan du følge her på bt.dk, hvor du også får Jakob Fuglsangs daglige klumme eksklusivt til B.T.s læsere samt masser af Tour-nyheder.