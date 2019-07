Michael Valgren var i udbrud på den første Pyrenæer-etape i årets Tour de France.

Han kom afsted sammen med hele 39 andre ryttere, og de fik hurtigt et godt forspring til feltet.

Det gik meget fint for Valgren over den første af dagens to kategori 1-stigninger, men da der for alvor blev kørt stærkt på det sidste bjerg, kunne danskeren ikke følge med.

»Jeg vidste godt, da jeg så gruppen, at der var mindst ti, der kører bedre opad end mig, men det gjorde det ikke bedre, at jeg punkterede på den sidste stigning og måtte skifte cykel,« siger Michael Valgren til TV2 Sport efter etapen.

Det er første gang i årets Tour, at Valgren er i udbrud, der har kæmpet med at finde formen i denne sæson.

Men i dag så det bedre ud for danskeren, der kom ind sammen med forfølgergruppen på en 18. plads.

»Jeg har hele tiden vidst, at formen var god. Nu har jeg lidt en hviledag i morgen, og så kunne 15. etape måske også være lidt sjov,« siger Michael Valgren.

Etapen blev vundet af Simon Yates, der vandt spurten foran Jakob Fuglsangs holdkammerat, Pello Bilbao.