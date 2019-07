Vi ser dem hver dag på skærmen udfolde sig på de franske landeveje, men når tv'et slukker, slipper rytterne ikke for hinanden.

De skal bo med hinanden to og to på hotelværelserne. Dels for at spare penge, dels fordi rytterne ikke bare skal gemme sig væk alene på værelserne.

På Katusha bor Mads Würtz Schmidt med briten Alex Dowsett.

»Jeg har taget ørepropper med hjemmefra. Mads og jeg har boet sammen før, så jeg vidste godt, hvad der ventede mig,« siger Dowset.

Jep, rigtigt gættet. Mads Würtz Schmidt brøler, når han sover.

»Jeg snorker lidt en gang imellem. Hvis jeg ligger for tungt på ryggen, skal jeg lige have et prik i siden. Men til gengæld falder jeg altid hurtigt i søvn,« siger Mads Würtz Schmidt.

Mens danskeren er i gang med sin Tour-debut, er Alex Dowsett en langt mere erfaren rytter.

»Det er Mads' første Grand Tour, og jeg kan hjælpe ham med at bevare roen, hvis han skulle blive nervøs eller bekymret, » siger han.

Mads Würtz Schmidt. Foto: Claus Bonnerup

Ovre på Mitchelton-SCOTT bor Christopher Juul-Jensen sammen med sydafrikaneren Daryl Impey.

»Det er vildt hyggeligt. En af de fede ting på det her hold er, at uanset hvem man skal bo sammen med, så er der ikke en, hvor man tænker øv! Ham kan jeg ikke overskue,« fortæller Christopher Juul-Jensen, der slår fast, at det med værelseskammeraterne slet ikke er ligegyldigt.

»Det er vigtigt, når man skal bo sammen i tre uger, og man skal have forståelsen for, at man til tider har brug for tid til sig selv og bare ikke gider snakke,« siger Christopher Juul-Jensen og fortsætter.

»Man bruger enormt meget energi ude på cyklen. Det er så intenst, og tilbage på hotellet orker man ikke rigtig noget. Det kommer heldigvis naturligt på det her hold.«

Danskerens makker hygger sig også, selvom Christopher Juul-Jensen har en helt særlig morgenrutine.

»Han har sådan en rutine med at strække ud på en mærkeligt måde om morgenen. Han ligger på knæene og ud over en pude. Men han er en nem fyr at være omkring, og vi kan tale fint sammen. Han er også interessant på mange måder, og jeg kan godt lide, han er så ligefrem. Han siger bare tingene, som de er,« lyder det fra Daryl Impey.

På Mitchelton-SCOTT arbejder de med en strategi, hvor alle holdmøder afvikles, inden rytterne træder ind ind på hotellet, når de er kørt fra målet.

Alt fra etapen er talt igennem, og derfor kan rytterne bare slukke mentalt og koncentrere os om noget andet.