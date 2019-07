Fuglsangs styrt på 1. etape af Tour de France var noget nær uundgåeligt.

Den danske Tour-favorit var en tur i asfalten med få kilometer tilbage af årets første etape af det store, franske etapeløb. Efter styrtet fossede blodet ned i øjet på Fuglsang, der i minutterne efter etapeafslutningen blev kørt med ambulance til et medicinsk tjek.

Styrtet var mere end svært at undgå for det danske klassementhåb. Det viser billeder optaget fra cyklen hos én af Fuglsangs kolleger i feltet og bragt på Velons You Tube-kanal, som du sendes videre til, hvis du klikker herunder.

I klippet kan man - hvis man ser godt efter - se Fuglsang styrte i højre side af billedet. Styrtet kommer efter 19 sekunder, så se godt efter.

Billederne viser, hvordan Fuglsang ikke kan nå at undvige, da en cykel uden rytter kommer på tværs af vejen. Fuglsang kører derfor direkte ind i cyklen og vælter over sit styr.

Heldigvis viste det medicinske tjek, Jakob Fuglsang var igennem lige efter etapen, at intet er brækket. Han er blevet syet med flere sting over øjet og har problemer med en muskel i benet.

Men danskeren siger selv, at han er klar til søndagens 2. etape, hvor han sammen med holdkammeraterne på Astane skal igennem en holdtidskørsel på 27,6 kilometer.

